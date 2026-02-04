ヤマザキ『春のパンまつり』今年で46回目…歴代の“白いお皿”一覧に反響 毎年違い…「ほぼあります!!!」の声も
山崎製パンの公式Xが4日に更新され、ヤマザキ『春のパンまつり』（開催中）の歴代“白いお皿”が一挙公開された。
【写真】ヤマザキ『春のパンまつり』今年で46年目 歴代の“白いお皿”
“白いお皿”のキャンペーンとして人気のヤマザキ『春のパンまつり』。1981年に始まり、今年で46回目を迎える。Xでは「1981年のスタートからずっとフランス製の#白いお皿をプレゼントしています」「累計出荷枚数はなんと、約6億枚」と紹介。
一覧の画像とともに「みなさんのお家にも歴代の白いお皿があったら教えてください！」と呼びかけている。
これに対して「昨年のデリシャスボウルとても使い勝手がよく、重宝しています」「2024年の白いスマートボウルがお気に入りです」「長野五輪のお皿、実家にあります」「ここに載ってるお皿ほぼあります!!!」など、多数の声が寄せられている。
今年の景品は、持ちやすく重ねやすい丸みのある平皿「白いフレンチディッシュ」を選定。サイズは、直径約18センチ、高さ約3センチで、サンドイッチ、サラダ、スープ、など幅広いメニューに使用できる。
■ヤマザキ 春のパンまつり 「白いフレンチディッシュ」プレゼント
実施期間：
北海道を除く地区 2026年2月1日（日）〜4月30日（木）／景品交換：2月15日（日）〜5月17日（日）
北海道地区 2026年3月1日（日）〜5月31日（日）／景品交換：3月15日（日）〜6月14日（日）
景品：白いフレンチディッシュ
景品の特徴：フランスに本社がある世界最大のガラス食器メーカー、アルク・フランス社製の皿。材質は全面物理強化ガラスで、一般のガラスに比べ丈夫にできている。
交換方法：対象商品に貼付してある点数シールを30点分集めると、ヤマザキ商品取扱店にて、必ず1枚プレゼント。
