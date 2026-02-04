きょう2月4日は暦の上では春となる立春ですが、各地で今シーズン一番の冷え込みになり、岐阜県高山市では、幻想的なダイヤモンドダストが見られました。

【写真を見る】立春の日に岐阜･高山市で幻想的な“ダイヤモンドダスト” ｢奇跡的に見られて良かった｣ 各地で今季一番の冷え込み 名古屋も氷点下1.8℃に

ダイヤモンドダストは、空気中の水分が凍り付き、太陽の光に当たって輝く現象です。高山市荘川町六厩では、4日朝の最低気温が氷点下18.5℃と、今シーズン最も低い気温を観測しました。

撮影に訪れる人も…「奇跡的に見られて良かった」

4日朝、この幻想的な景色の撮影に訪れる人もいました。



（見に来た人）

「嬉しくなりますし、きょう一日頑張ろうという気持ちになる。奇跡的に見られて良かった」

名古屋市内も今季一番の冷え込みに

また名古屋市内でも、4日朝の最低気温が氷点下1.8℃まで下がり、今シーズン一番の冷え込みになりました。



東海地方の寒さの底は一旦けさまでで、日中は気温が平年を上回る見込みです。