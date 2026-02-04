けさは各地で冷え込みましたが、日中は春の兆しが感じられそうです。

【写真を見る】日中は気温が上がり春の兆し 予想最高気温は名古屋･岐阜で11℃ 三重･南部で8日連続乾燥注意報 愛知･岐阜･三重の天気予報（2/4 昼）

正午前の名古屋市内は、気持ちの良い青空が広がっています。気温は6.9℃で、風が弱く穏やかな天気です。

東海地方は午後も晴れ間はありますが、次第に雲が広がるでしょう。天気の崩れはありませんが、東海地方はこの所雨が少なく、三重県南部には8日連続で乾燥注意報が出ています。火の取り扱いにご注意下さい。



最高気温は、名古屋と岐阜で11℃と半月ぶりに10℃を上回るほか、高山で6℃と、きのうに比べ2℃前後高くなる所が多いでしょう。日差しのもとでは、暖かさが感じられそうです。

金曜日までは各地で暖かくなるも、週末は再び厳しい寒さに

【週間予報】

あさって金曜日にかけて、雲がおおいながらも晴れ間がのぞき、各地で3月上旬から中旬並みの陽気になるでしょう。ただ週末は再び強い寒気が流れ込み、厳しい寒さが戻りそうです。



寒暖の差が大きくなりますので、体調の管理にお気を付け下さい。