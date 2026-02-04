仮面高校生の妹で話題・すなずりかりん、美肩全開オフショルトップス姿に絶賛の声「ビジュ完璧」「天使降臨」
【モデルプレス＝2026/02/04】インフルエンサーのすなずりかりんが2月3日、自身のInstagramを更新。オフショルダー姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「肌が光ってる」話題の肩出しオフショル姿
すなずりは「いぇんさんの生誕祭ゲスト出演させて頂いた時の！」とつづり、韓国人インフルエンサー・ちせの生誕祭にゲスト出演した際の写真を投稿。美しいデコルテが引き立つ淡いグレーの柔らかなオフショルダートップス姿を披露した。
ヘアスタイルは、サイドに黒のリボンをあしらったハーフアップの巻き髪で「ヘアメイクもしてもらって激可愛い」「今年も可愛い髪型ありがとうございます！」とつづっている。
この投稿には「肌が光ってる」「可愛すぎて心臓止まる」「天使降臨」「ビジュ完璧」「可愛らしさと大人っぽさが同居してる」「最高に綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「肌が光ってる」話題の肩出しオフショル姿
◆すなずりかりん、美デコルテ際立つオフショル姿公開
すなずりは「いぇんさんの生誕祭ゲスト出演させて頂いた時の！」とつづり、韓国人インフルエンサー・ちせの生誕祭にゲスト出演した際の写真を投稿。美しいデコルテが引き立つ淡いグレーの柔らかなオフショルダートップス姿を披露した。
◆すなずりかりんの投稿に反響
この投稿には「肌が光ってる」「可愛すぎて心臓止まる」「天使降臨」「ビジュ完璧」「可愛らしさと大人っぽさが同居してる」「最高に綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】