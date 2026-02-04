予告編には“姿なし”　複数の疑惑で活動休止に追い込まれた韓国売れっ子芸人、出演作がDisney+で配信へ

マネージャーへのパワハラ疑惑に加え、無免許医師から施術を受けたという違法医療疑惑が浮上し、活動を休止しているコメディアンのパク・ナレ。

そんな彼女が出演するDisney+（ディズニープラス）オリジナルバラエティ『占い師たちの運命バトル』が、まもなく配信される。

【写真】性的行為を無理やり見せた？パク・ナレの疑惑

ディズニープラスは2月4日、同作の配信開始日が2月11日に決定したと発表し、あわせて公式ポスターと予告編を公開した。

『占い師たちの運命バトル』は、「運命を読むために、運命を懸けたミッションに挑む」というコンセプトを掲げ、49人の運命術師（占い師、予言者など）が過酷なミッションを通じて自らの力を試す新感覚のサバイバルバラエティだ。

（画像＝Disney+）左からチョン・ヒョンム、パク・ナレ、パク・ハソン、シンドン、カン・ジヨン

公開された予告編では、「本物の雷に打たれた人」を見つけ出す課題から、金運を読み解くミッションまで、想像を絶する難題が次々と登場。参加した運命術師たちも「こんなミッションを出すのか？」と困惑の表情を見せており、番組への期待感を高めている。

MC陣にはパク・ナレのほか、タレントのチョン・ヒョンム、女優のパク・ハソン、SUPER JUNIORのシンドン、タレントのカン・ジヨンといった豪華な顔ぶれが名を連ねる。

ただし、予告編にはパク・ナレを除くMC陣のリアクションのみが収められており、物議を醸した。これについて制作陣側は、パク・ナレがパネラーの一人として番組に出演していると説明している。

なお、『占い師たちの運命バトル』は2月11日に最初の4エピソードを一挙公開した後、毎週順次配信され、全10エピソードが披露される予定だ。

◇パク・ナレ プロフィール

1985年10月25日生まれ。2006年のKBS公開採用21期を通じて、お笑い芸人としてデビュー。その後、『ギャグコンサート』『私は一人で暮らす』『助けて！ホームズ』『驚きの土曜日』など、さまざまなバラエティ番組で活躍し、独特な扮装とギャグで大きな人気を集めた。特に『私は一人で暮らす』では、優れた食レポや料理の腕前、プロ顔負けの住宅管理能力を披露し、多方面でファンに注目された。義理堅く、人情味のある人物とも。