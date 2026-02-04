ハリセンボン近藤春菜、赤髪ロングで雰囲気一変「スタイリング正解すぎてる」「誰かわからなかった」と反響
【モデルプレス＝2026/02/04】お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が3日、雑誌「GQ JAPAN」（コンデナスト・ジャパン発行）のInstagramに登場。スタイリングに注目が集まっている。
近藤は同誌の「愛車の履歴書」Vol 85に登場。誌面ショットが公開され、黄色い車の前で撮影された近藤は、赤みがかったロングヘアにオン眉と、普段のショートヘアとは雰囲気をガラリと変えたスタイリングを披露している。
なお写真は安井宏充氏、ヘア＆メイクは冨沢ノボル氏、スタイリングは間山雄紀氏が担当した。
この投稿に、ファンからは「別人」「言われないと誰かわからなかった」「可愛い」「スタイリング正解すぎてる」「素敵」「かっこいい」「似合うのすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
