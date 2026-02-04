夜のひと笑い、復縁カップル2組で淡路島へ 仲良し4ショットに「Ｗデート憧れる」「幸せなのが伝わってくる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/04】YouTuber・夜のひと笑いのこうが2月2日、自身のInstagramを更新。恋人・ピンちゃんとの2ショットのほかＷデートの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「幸せなのが伝わってくる」復縁カップル2組での旅行ショット
こうは「4人で旅行行ってきました」「なんか死ぬほど面白かったし楽しかったわwww」とつづり、淡路島を訪れた際の写真を複数枚投稿。今回の旅行には、相方のいちえと、いちえの恋人・りょうも同行しており、カップル2組での賑やかなWデートの様子や、広大な海をバックにピンちゃんがこうの頬をつまむ密着ショットなどを公開している。
ピンちゃんも自身のInstagramを更新し、「淡路島旅行」「4人で遊ぶの楽しくて笑い転げることばかり」とつづり、多幸感あふれる写真を複数投稿。また、「1.2枚目こうくんとの服装の差やばいwwwww」と、ダウンジャケットを着た自分と、半袖Tシャツでピースをするこうの温度差についてもツッコミを入れており、2人らしい飾らない空気感が伝わる投稿となっている。
この投稿には「笑顔が最高に可愛い」「幸せなのが伝わってくる」「お似合いのカップル」「ダウンジャケットとTシャツ、笑った」「Ｗデート憧れる」「4人だからなおさら楽しそう」といった反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも破局。2025年6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】登録者数180万人超YouTuber「幸せなのが伝わってくる」復縁カップル2組での旅行ショット
◆夜のひと笑い、復縁カップル2組で淡路島へ
こうは「4人で旅行行ってきました」「なんか死ぬほど面白かったし楽しかったわwww」とつづり、淡路島を訪れた際の写真を複数枚投稿。今回の旅行には、相方のいちえと、いちえの恋人・りょうも同行しており、カップル2組での賑やかなWデートの様子や、広大な海をバックにピンちゃんがこうの頬をつまむ密着ショットなどを公開している。
この投稿には「笑顔が最高に可愛い」「幸せなのが伝わってくる」「お似合いのカップル」「ダウンジャケットとTシャツ、笑った」「Ｗデート憧れる」「4人だからなおさら楽しそう」といった反響が寄せられている。
◆夜のひと笑い、それぞれに恋人と復縁
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも破局。2025年6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】