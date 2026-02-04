顔がズルむけ…「凝戮里笋韻鼻廚鯢蕕辰拭箸咾靴臟┐譽侫Д垢僚神”クォン・ウンビ、衝撃の近況を公開

ガールズグループIZ*ONE出身で歌手のクォン・ウンビが、顔にやけどを負った姿を公開し、心配の声が広がっている。

クォン・ウンビは2月3日、自身のインスタグラムに「皮膚科の写真みたいだけど、私の顔」とつづり、複数枚の写真を投稿した。

【写真】こぼれ落ちそう…クォン・ウンビの“びしょ濡れ”ステージ

公開された写真には、鼻や唇をクローズアップで撮影したクォン・ウンビの姿が写っている。

やけどを負い、皮膚がめくれた状態の彼女は、「キリマンジャロ登山後、鼻と唇に凝戮里笋韻鼻びっくりしたでしょ？」と、やけどを負った経緯を明かした。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

凝戮里笋韻匹蓮表皮だけでなく真皮にまで及ぶ状態とされる。

それでも「毎日欠かさず軟膏を塗って隠して過ごしていた」とし、皮膚の再生のために病院に通っている近況を伝えながら、「韓国に帰って皮膚科に行った件。私の鼻はジャーン！と戻ってきた」と付け加えた。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）回復した鼻を見せるクォン・ウンビ

なお、クォン・ウンビは最近、ノ・ホンチョル、イ・シヨンとともにキリマンジャロ登山に挑戦した近況を公開し、話題となっていた。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビュー。“びしょ濡れフェス”こと「WATERBOMB」でのパフォーマンスから、“ウォーターボムの女神”と呼ばれることも。