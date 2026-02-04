AODK LEDライト付き収納棚 イメージ

Amazonにて、AODKのLEDライト付き収納棚が特別価格で販売されている。セール価格は、参考価格の10%オフとなる15,282円。

本商品は、160×70cm（高さ×幅）の大型サイズで、4つの広いスペースを備えた収納棚。高輝度LEDライトが内蔵されている。

お気に入りのフィギュアや模型はもちろん、プレイステーション 5やNintendo Switchなどのゲーム機やマンガ、書籍、写真立てなど、様々なコレクションを整理して展示できる。スリムな28cmの奥行きで、省スペースながらもたっぷり収納可能。内蔵されたLEDライトがコレクションを美しく照らし出す。

LEDライトは、リモコンで簡単に7色のカラーチェンジでき8種類の点灯モード（点滅、フェードなど）を楽しめるほか、音楽のリズムに連動して光が変化する3つのモードでゲームや音楽の世界を一層盛り上げる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

サイズイメージ