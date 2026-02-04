【勝利の女神：NIKKE シンデレラ】 12月 発売予定 価格：17,380円

海外メーカー「蝸之殼Snail Shell」は、アクションフィギュア「勝利の女神：NIKKE シンデレラ」を12月に発売する。価格は17,380円。

本商品がゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「シンデレラ」を1/12スケールアクションフィギュア化したもの。特徴的な銀の衣装にツインテールなどが再現されている。武器である「ガラスの靴」は、メタリック塗装とタンポ印刷により重厚感ある外観となっている。

フェイスパーツは3種類(無表情・怒り・目閉じ)付属し、目閉じ顔を除く2種にはフル可動眼球を搭載され、付属の「視線替え用ミニツールNEO」で視線を変更することができる。

新規デザインの素体は、シンデレラならではのボディスタイルが再現され、メリハリのあるボディラインは、手足の先端に至るまで、細部にまで作り込まれている。太ももの横回転は肌色部分のみに分割ラインを設けています。また、膝関節も従来とは異なる構造とし、直立時には「膝」が目立ちにくいデザインとなっている。

また、「背中で魅せる」ゲームにふさわしい無可動の射撃ポーズ専用ボディが付属する。

スケール：1/12

サイズ：高さ約155mm(頭頂部まで)

セット内容一覧

フィギュア本体

付け替え用フェイスパーツ×3(無表情・怒り・目閉じ、本体装着分含む)

視線替え用ミニツールNEO×1

付け替え用ハンドパーツ×5セット(本体装着分含む)

ガラスの靴(大)×2

ガラスの靴(小)×2

射撃ポーズ専用ボディ(無可動)×1

射撃ポーズ専用ツインテール×1セット

蝸之殼専用スタンド台座セット×5

(C) SHIFT UP Corp.