【ランドセルとスクールバッグ4】 2月7日～ 順次発売 価格：1回200円

「ランドセルとスクールバッグ4」

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ランドセルとスクールバッグ4」を2月7日より順次発売する。価格は1回200円。

本商品は、ランドセルとスクールバッグを模したミニチュアのカプセルトイ。約1/12スケールとなっており、フィギュアに背負わせたりすることで楽しめる。

「ランドセル（ピンク）」「ランドセル（オフホワイト）」「ランドセル（ネイビー）」「スクールバッグ（ブルー）」「スクールバッグ（グレー）」「スクールバッグ（オーカー）」の全6種がラインナップされている。

「ランドセルとスクールバッグ4」ラインナップ

「ランドセル（ピンク）」 「ランドセル（オフホワイト）」 「ランドセル（ネイビー）」 「スクールバッグ（ブルー）」 「スクールバッグ（グレー）」 「スクールバッグ（オーカー）」 【ラインナップ】

(C)tarlin international.,co.ltd