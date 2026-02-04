ランドセルとスクールバッグを1/12で再現！ カプセルトイ「ランドセルとスクールバッグ4」2月4日発売フィギュアに持たせても楽しめる
【ランドセルとスクールバッグ4】 2月7日～ 順次発売 価格：1回200円
「ランドセルとスクールバッグ4」
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ランドセルとスクールバッグ4」を2月7日より順次発売する。価格は1回200円。
本商品は、ランドセルとスクールバッグを模したミニチュアのカプセルトイ。約1/12スケールとなっており、フィギュアに背負わせたりすることで楽しめる。
「ランドセル（ピンク）」「ランドセル（オフホワイト）」「ランドセル（ネイビー）」「スクールバッグ（ブルー）」「スクールバッグ（グレー）」「スクールバッグ（オーカー）」の全6種がラインナップされている。
「ランドセルとスクールバッグ4」ラインナップ「ランドセル（ピンク）」 「ランドセル（オフホワイト）」 「ランドセル（ネイビー）」 「スクールバッグ（ブルー）」 「スクールバッグ（グレー）」 「スクールバッグ（オーカー）」 【ラインナップ】
「ランドセル（ピンク）」
「ランドセル（オフホワイト）」
「ランドセル（ネイビー）」
「スクールバッグ（ブルー）」
「スクールバッグ（グレー）」
「スクールバッグ（オーカー）」
(C)tarlin international.,co.ltd