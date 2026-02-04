うさぎとカップケーキなどのセットミニチュア！ カプセルトイ「うさぎ洋菓子本舗2」2月7日発売
【うさぎ洋菓子本舗2】 2月7日～ 順次発売 価格：1回300円
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「うさぎ洋菓子本舗2」を2月7日より順次発売する。価格は1回300円。
本商品は、うさぎがアフタヌーンティーを楽しんでいる様を思わせる食器類と、カップケーキをセットにしたミニチュアのカプセルトイ。
「ケーキスタンドとホワイトうさぎ」「ケーキスタンドとベージュうさぎ」「ポットとホワイトうさぎ」「ポットとベージュうさぎ」「カップケーキとホワイトうさぎ」「カップケーキとベージュうさぎ」の全6種がラインナップされている。
「うさぎ洋菓子本舗2」ラインナップ「ケーキスタンドとホワイトうさぎ」 「ケーキスタンドとベージュうさぎ」 「ポットとホワイトうさぎ」 「ポットとベージュうさぎ」 「カップケーキとホワイトうさぎ」 「カップケーキとベージュうさぎ」 【ラインナップ】
