【うさぎ洋菓子本舗2】 2月7日～ 順次発売 価格：1回300円

「うさぎ洋菓子本舗2」

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「うさぎ洋菓子本舗2」を2月7日より順次発売する。価格は1回300円。

本商品は、うさぎがアフタヌーンティーを楽しんでいる様を思わせる食器類と、カップケーキをセットにしたミニチュアのカプセルトイ。

「ケーキスタンドとホワイトうさぎ」「ケーキスタンドとベージュうさぎ」「ポットとホワイトうさぎ」「ポットとベージュうさぎ」「カップケーキとホワイトうさぎ」「カップケーキとベージュうさぎ」の全6種がラインナップされている。

「うさぎ洋菓子本舗2」ラインナップ

「ケーキスタンドとホワイトうさぎ」 「ケーキスタンドとベージュうさぎ」 「ポットとホワイトうさぎ」 「ポットとベージュうさぎ」 「カップケーキとホワイトうさぎ」 「カップケーキとベージュうさぎ」 【ラインナップ】

「ケーキスタンドとホワイトうさぎ」

「ケーキスタンドとベージュうさぎ」

「ポットとホワイトうさぎ」

「ポットとベージュうさぎ」

「カップケーキとホワイトうさぎ」

「カップケーキとベージュうさぎ」

(C)tarlin international.,co.ltd