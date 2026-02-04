巨人・育成の竹下徠空（らいあ）内野手（１９）と育成３位の松井蓮太朗捕手（１８）＝豊橋中央が４日、宮崎・都城のキャンプ地近くの、さかえこども園を訪問し、年長の児童１５人と交流した。

闘魂こめてに合わせて２人がホールに入場すると、元気いっぱいの「おはようございます」で児童から歓迎を受けた。「ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＡＣＡＤＥＭＹ宮崎」の崎村真実ヘッドコーチと大内栄里佳コーチも先生役として加わり約５０分、ボール投げたり、打ったりしてコミュニケーションを深めた。

２人が児童の前で「合わせて、引いて、くるっ」のかけ声に合わせて打撃を披露すると、プロ野球選手の迫力に「すごい！かっこいい！」と歓声が上がり大盛り上がり。最後に園の先生から「プロ野球選手になりたい人」と問われ、過半数が「はーい」と元気よく手を挙げ、野球に興味を引かれた様子だった。

竹下は「みんな元気なんで、勝手に元気になるじゃないですか。だから、もう子供になったかのように遊んでいました。明日から頑張れそうです。」松井蓮は「こんな時期があったんだなって懐かしくなりました。元気をめっちゃもらいました」と、生き生きした表情で園を後にした。