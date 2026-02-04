のん、休日プラベショット…シャープな眼鏡×リブニット姿に反響
俳優・アーティストののんが３日までにオフィシャルブログを更新。休日に楽しんだ“デザートスープ”と落ち着いた雰囲気のプライベートショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
１月31日、のんは「先日の」と題してブログを更新。「休日」「デザートスープ」とシンプルにつづり、ベージュ系のリブニットトップスを身にまとい、ゴールドのブレスレットに細身の特徴的なフレーム眼鏡をかけたのんがテーブルに頬杖をつくプライベート感あふれる写真を公開。
また、もう１枚の写真では、白い器に盛り付けられた淡いピンク色のデザートスープを披露。果実やクリームが美しくあしらわれた一皿はスープというよりもアート作品のような佇まいで上品かつ繊細な雰囲気となっている。
穏やかで大人びた表情を見せた今回の投稿に、ファンからは「過ごし方オシャレ！！」「横長メガネも似合うね！」「服もオシャレ！どうなってるんだろ！」「のん周年の鋭き眼光」「これまた、おっしゃれ〜」「オシャレな休日」「シャープなメガネかけると突然カッコよくなる」「たまにはゆっくり休日を満喫して下さいね」 「美味しそう」「仕事が出来る人の休日」「メガネ姿ステキ……」「知的」などの声が寄せられている。
