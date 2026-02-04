巻き込み事故を未然に防ぐ

皆さまのカーナビやディスプレイオーディオに、カメラは装着されていますか？ おそらくほとんどの方は『バックカメラ』を同時に手に入れていると思います。ドライバーから見えない位置の状況を確認でき、安全・安心運転に貢献。ほとんどの方が手放せなくなっているでしょう。

そんなバックカメラ同様、カーナビやディスプレイオーディオといったカーAVシステムと接続ができる『サポートカメラ』をご存じでしょうか。



最新モデルとなる車種専用サイドカメラキットのトヨタ・カローラクロス用（データシステム）。 データシステム

これを活用することで、未然に事故を防げるケースも多くあります。そこで今回は、後付けできる市販カメラを紹介しましょう。

読者の皆さまの中にもSUVのオーナーさんは多いと思いますが、車高の高い車種は左前タイヤ付近の状況がわかりにくくてヒヤッとすることはないでしょうか？

『サイドカメラ』は、ドアミラー付近やフロントフェンダーなどに装着して車両の左前付近を広く捉えられるカメラです。

タイヤと周囲の状況をチェックできるため、左折時や幅寄せ時に縁石や障害物に乗り上げたり、ホイールをこすってしまったりするような日常の運転ミスがなくなるだけでなく、自転車や歩行者を巻き込むような重大事故を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、カーナビではなく別体のモニターに映像を映せば、つねに状況の把握が可能となります。

いくつかのメーカーから販売されていますが、注目は『データシステム』の車種専用サイドカメラキットです。車種専用カメラカバーと小型カメラが組み合わされているもので、助手席ドラミラーの根元に目立たない取り付けができ、純正品のようなフィット感を実現しています。

しかもミラーをたたんだ状態でも使えるので、車庫入れや路上駐車などでの幅寄せでも活躍してくれるでしょう。数多くの車種ラインナップを揃えているのも見逃せないところです。

左後方の視界を確保して車線変更時の不安を解消

また、サイドカメラにも左側面後方を撮影できるタイプがあります。ドライバーから左斜め後ろはドアミラーにも映らず、目視もできない死角があり、車線変更などで左隣車線の後方を走行するクルマに気付かず、危ない思いをした経験のある方も少なくないと思います。

『セイワ』のPIXYDAシリーズからリリースされている『電子サイドミラー』は、フロントフェンダー後端部分に後ろ向きに設置できる、カメラとスマホのような見た目を持つ小型モニターを組み合わせています。モニターを別に用意する手間がなく、設置しやすいのは嬉しいポイントです。



マツダCX-5とCX-8に対応するスマートドアミラー。モニターはダッシュボードに固定（セイワ）。 セイワ

ラインナップは、モニターの取り付け位置を最適化した車種専用タイプとしてスズキ・ジムニー/シエラ/ノマド用、マツダCX-5/CX-8用があり、ほかに汎用のアシストグリップ取付け用が用意されています。

『電子サイドミラー』と名付けられているだけあり、明暗差を自動補正するHDR&WDRや、滑らかな映像表示を実現する50fpsのフレームレートなど高機能を備えています。

なお、カメラは左前方を向けたり、ボディの右側面や後方向き（別売ケーブルを使用）にも設置できるなど、汎用性が高い仕様となっています。

カメラ角度固定タイプと調整タイプあり

そして、データシステムでも『ブラインドサイドカメラ』のドルフィン・アイをラインナップ。ネーミングの通り、イルカの背中を思わせるユニークな流線形のボディに小型カメラが仕込まれています。

これにはカメラ角度固定タイプとカメラ角度調整タイプが用意されており、好みに合わせた選択ができます。汎用型で車種を選ばず装着可能です。



ドルフィン・アイはユニークな形状のカメラをフロントフェンダーに装着（データシステム）。 データシステム

車両直前を横切る自転車や歩行者をいち早く見つけられる

『フロントカメラ』も注目したい存在です。サイドカメラ同様に車高の高いクルマでは特に有効となりますが、車両の目の前の状況を超広角カメラで捉えられます。取付けはフロントグリルやバンパーなど車両の先端部分に行うのが一般的です。

利用シーンとしては、通行量の多い道路に面している車庫から出る場合や、路地から大通りに出る場合など見通しの悪い場所で、目の前を横切る車両や人をいち早く発見できます。



データシステムのマルチビューカメラはコンパクトサイズで目立たない装着ができる。 浜先秀彰

カメラの機種によっては画角が180度を超えるため、鼻先を少し出しただけで左右の真横の状況を捉えられます。目視と組み合わせることで安心感は大幅に高まります。

フロントカメラ専用モデルも多く売られていますが、オススメとなるのは『ケンウッド』や『データシステム』がラインナップしている『マルチビューカメラ』です。

超広角レンズの映像をそのまま映すだけでなく、画像処理をして真上から見下ろした俯瞰映像や、正面をカットした左右方向のみの映像など、多くの表示パターンを持ちます。壁際ぎりぎりに駐車したいときや、バンパーを車止めに当てたくない場合など、車庫でも役立ちます。

市販カメラを活用して安心のドライブを

ほかにも、『慶洋エンジニアリング』では距離に応じて人を検知してブザーを鳴らす『AIフロントカメラ』を先行発売中。検知対象がガイドラインに入ったときには、カーナビの地図画面にフロントカメラ映像が割り込む機能を備えており、使い勝手にも優れています。

バックカメラに加えてサイドカメラやフロントカメラを活用すれば、ドライブ中の安全や安心を一段と高められます。多くの製品は汎用で後付けが可能となっていますので、自分はもちろんのこと、家族に運転に自信がない方がいる場合など、気になったらカー用品店に相談をすると良いでしょう。



慶洋エンジニアリングのAIフロントカメラ。ラインアップには同様の機能を持つAIバックカメラもある。画像認識機能が人を見つけると画面表示やブザー音でドライバーに知らせる。

慶洋エンジニアリング