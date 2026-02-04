藤あや子、鬼になりきった“恒例行事”の節分ショット公開「お待ちしてました」「笑わせて頂きました」
歌手の藤あや子（64）が3日、自身のブログを更新。鬼のお面をつけた自宅での節分の様子を公開した。
【写真】「反応がおもしろい」鬼になりきった藤あや子の節分ショット
「毎年の恒例行事」と題したブログでは、鬼の絵文字と「節分」とコメントし、鬼のお面をつけて「鬼だぞ〜!!」と愛猫たちに近づく様子を写真で披露。「鬼になりきって近づいたらオレ姫は一応逃げてくれました」とつづり、ほほ笑ましい反応を明かしている。
続けて、「マル坊はママ何してんの？って感じでクンクンしてます」と愛猫たちの様子を説明。さらに、「毎年の恒例行事に付き合ってくれてありがとう」と感謝の気持ちを伝えつつ、「無病息災 世界中の平和を祈って 福はうちーーー 鬼は外ーーー」と、節分への思いも記し、季節行事を楽しむ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは、「今年も待っておりました」「毎年楽しませてくださってありがとうございます」「マルオレちゃんの反応がおもしろいですね」「あや子さん、笑わせて頂きました」「お待ちしてました 楽しい節分を過ごしたいと思います」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「反応がおもしろい」鬼になりきった藤あや子の節分ショット
「毎年の恒例行事」と題したブログでは、鬼の絵文字と「節分」とコメントし、鬼のお面をつけて「鬼だぞ〜!!」と愛猫たちに近づく様子を写真で披露。「鬼になりきって近づいたらオレ姫は一応逃げてくれました」とつづり、ほほ笑ましい反応を明かしている。
続けて、「マル坊はママ何してんの？って感じでクンクンしてます」と愛猫たちの様子を説明。さらに、「毎年の恒例行事に付き合ってくれてありがとう」と感謝の気持ちを伝えつつ、「無病息災 世界中の平和を祈って 福はうちーーー 鬼は外ーーー」と、節分への思いも記し、季節行事を楽しむ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは、「今年も待っておりました」「毎年楽しませてくださってありがとうございます」「マルオレちゃんの反応がおもしろいですね」「あや子さん、笑わせて頂きました」「お待ちしてました 楽しい節分を過ごしたいと思います」など、多くの反響が寄せられている。