三代目JSB・OMI、自身初「合算アルバム」1位 週間音楽ランキング2冠を達成【オリコンランキング】
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSのメンバー・OMIの最新アルバム『THE FUSION』が、4日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント3.8万PT（37,921PT）を記録。自身初の合算アルバム1位を獲得した。
【動画】三代目JSB・OMI『THE FUSION』MV
なお同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、自身初のオリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
続く2位には、SixTONESのベストアルバム『MILESixTONES −Best Tracks−』が、週間3.1万PT（30,993PT）を記録しランクイン。前週2月2日付で自己最高となる週間57.7万PT（577,124PT）で1位を獲得しており、2週連続TOP3入りを記録。累積ポイントは、60.8万PT（608,117PT）となった。
そのほか7位には、ケツメイシの2年ぶりオリジナルアルバム『ケツノポリス14』が、週間1.9万PT（18,961PT）でランクイン。同日付の「オリコン週間デジタルアルバムランキング」では2位にランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間:2026年1月26日〜2月1日）＞
