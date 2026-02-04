歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが2月3日、自身の公式ブログを更新。千葉県・成田山新勝寺での「節分会」に参加した後、長女・麗禾さん（市川ぼたん）と長男・勸玄さん（市川新之助）と東京ディズニーランドを訪れ、楽しい一日の様子を投稿しました。

【写真を見る】【市川團十郎】 麗禾さん・勸玄さんと“夢の国”へ 成田山での豆まきからディズニーを満喫する親子ショットに反響





團十郎さんは「夢の国へ」と題し、正面ゲート前で「きたー」と入園の喜びを報告。









続く投稿では、アトラクション「プーさんのハニーハント」を初めて体験する勸玄さんの姿を紹介し、さらに「イッツ・ア・スモールワールド」の待機列では、「ぎゅ」というコメントとともに團十郎さんが勸玄さんの手を繋いでいる手元の写真を投稿しています。







その後も「美女と野獣“魔法のものがたり”」や「ベイマックスのハッピーライド」など人気アトラクションを巡り、家族3人で寄り添う記念写真も披露。團十郎さんは「今日は朝から晩まで、二人は試験休みなんです。そして今日は父の命日でもあります」と、亡き父への思いを馳せつつ、子どもたちとの貴重な時間を過ごした意味についても触れています。









この日の最後の投稿「かえろ」では、美しくライトアップされたシンデレラ城の写真を共有し、「楽しかった」とコメント。翌日の投稿では、早朝のジムから成田山での神事、そしてディズニーランドまで「クタクタで寝ました」と多忙を極めた一日を回想しています。









この投稿に「最高のお仕事をしたサイコーの三人へのご褒美ですね！」「親子三人ディズニーに癒されて麗禾さん自撮りお上手です」「思い出のアルバムが作れるくらいのとても素晴らしい一日になりましたね」「素敵なお写真見せてくださってありがとうございます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】