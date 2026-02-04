4日（水）は3月並みの陽気も…週末は再び極寒。

【4日（水）立春の天気】

東日本〜西日本は、高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。南から暖かい空気が流れ込み、立春の暦通り寒さが和らいでいます。北日本の日本海側は気圧の谷の影響で雲が多く、雨や雪の降っているところがあります。昼過ぎにかけて気温が高くなることで平地では雨となり、屋根からの落雪や路面状態の悪化に注意が必要です。夜は気圧の谷が南下して、関東でも雲が多くなりそうです。

【予想最高気温】（前日差）

前日より大幅に高く、3月並みのところが多いでしょう。仙台では20日ぶり、大阪では8日ぶりに10℃を超える見込みです。

札幌 5℃（＋4）

仙台 11℃（＋5）

新潟 8℃（＋3）

東京 12℃（＋1）

名古屋 11℃（＋2）

大阪 12℃（＋3）

鳥取 12℃（＋5）

高知 15℃（＋4）

福岡 13℃（＋3）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

6日（金）まで暖かくなりますが、7日（土）には気温が急降下。鳥取で雪が強まり、九州や四国でも雪やみぞれが降るかもしれません。8日（日）が寒さの底となり、最高気温は鳥取で2℃、福岡で5℃、鹿児島で7℃、沖縄那覇は16℃と平年の真冬を大きく下回る寒さになるでしょう。

■北日本・東日本5日（木）は、東京で14℃まで気温が上がって春先の陽気になりそうです。6日（金）は低気圧が発達しながら北海道に近づき、北日本を中心に荒れた天気になるでしょう。低気圧通過後は冬型の気圧配置に変わり、再び強い寒気が流れ込む見込みです。7日（土）〜9日（月）は北日本や北陸で大雪やふぶき、関東や東海でも極寒の寒さになりそうです。関東南部では雪の降るところがある見込みです。