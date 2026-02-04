妻や母からの子作りの圧に苛立つ夫は、病院で働く事務員の女性の優しさに惹かれ……
ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
千春はえみるの正体を調べる事が生きる活力になっていた。えみるや母親からの子作りの圧に苛立ち事務員の梅田と接近する司。一方千春は海斗に思いがけない事実を明かされる
千春(内田理央)はえみる(中村ゆりか)の正体を調べることが生きる活力になっていた。
一方えみるや母親・藍子(街田しおん)からの子作りの圧に苛立ち、事務員の梅田(川島鈴遥)の優しさに惹かれ始める司。
司から突き放されたえみるは高額のスパチャを投げ、海斗(ISSEI)とふたりで会う約束を取り付ける。
そんな中ナオ(松本大輝)の協力により海斗と接近した千春は、海斗から想像していなかった事実を告げられる。「TVer」「ネットもテレ東」で！
【出演者】
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
ナオ…松本大輝
梅田亜衣…川島鈴遥
海斗…ISSEI
相葉藍子…街田しおん
田尻…西慶子
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
上野詩織
【監督】
弓座翔平
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」(Faulieu.Records)
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」（UK.PROJECT）
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx
第5話「黒い姫のイタい化けの皮」
千春(内田理央)はえみる(中村ゆりか)の正体を調べることが生きる活力になっていた。
一方えみるや母親・藍子(街田しおん)からの子作りの圧に苛立ち、事務員の梅田(川島鈴遥)の優しさに惹かれ始める司。
司から突き放されたえみるは高額のスパチャを投げ、海斗(ISSEI)とふたりで会う約束を取り付ける。
そんな中ナオ(松本大輝)の協力により海斗と接近した千春は、海斗から想像していなかった事実を告げられる。「TVer」「ネットもテレ東」で！
