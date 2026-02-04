＜同居義母、ダブスタ全開！＞「自分の娘」と「息子の嫁」真逆の主張を使いわける義母【第4話まんが】
私（エミ）は夫のリョウとの結婚生活を、義実家でスタートしました。自分たちのマイホームを持つまでの一時的な同居に踏み切ったのです。しかし義母は長年、一緒に暮らす義祖母から嫁いびりをされてきたようです。義母は「私とは良好な関係を築きたい」と言いながら、義祖母にされてきたのと同じような意地悪を私にするようになりました。まさにダブルスタンダードです。そんななかリョウの妹・モモカちゃんの結婚相手とご両親が挨拶にやってきました。
結婚の挨拶が終わると、モモカちゃんを含めて全員が帰っていきました。一緒にいるのは私だけという空間で、義母はさっそく怒りをあらわにします。「ウチの娘になるんだから」という先方の言葉が心底許せなかったようです。
「でも私はエミちゃんのことは、本当の娘だと思っているわよ？」その瞬間、私は一瞬止まってしまいました。けれど次第に笑いがこみ上げてきたのです。義母が思った以上のダブスタをかましてきたので、面白すぎて大爆笑してしまいました。
義母はモモカちゃんのご両親の言葉に、怒り心頭の様子でした。
私の両親に対しては「娘さんをいただきますね」と言っておきながら、自分の娘が「もらわれる」のは考えただけで許せないようです。
義母は自分が言っていることがどれだけ矛盾だらけなのか気づいていません。
「娘になんてなれるはずがないじゃない」「息子と結婚しただけで一生他人だわ」潔いダブスタっぷりを目の当たりにしました。
これほどまでに自己中な人がいるなんて……。
義母の主張があまりに滑稽すぎてツボってしまい、私は笑いが止まらなかったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
