櫻坂46が3月11日にリリースする14thシングル表題曲「The growing up train」のフォーメーションが、2月1日深夜放送の『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京系）で発表された。

■センター 藤吉夏鈴が示すもの、田村保乃・的野美青が担う勢いと安定

センターを務めるのは二期生の藤吉夏鈴。シングルに限って言えば、6thシングル『Start over!』以来、二度目の表題曲センターとなる。番組内で彼女が語ったのは、「四期生の子たちも今回から選抜に入ってくれてるので、私も先輩として背中を見せていけたらなと思っていますし、メンバーみんなでいいシングルを作れるように頑張っていきます」という言葉だった。センターに立つ責任を、個人の挑戦として抱え込むのではなく、後輩が入ってくるタイミングだからこそ「自分がやるべきことがある」と言い切っているのが頼もしい。今回の14thシングルは、その姿勢をフォーメーションの形で示したシングルにも思える。

フロントは、二期生の田村保乃と三期生の的野美青が両脇を固める。センターの藤吉は、細かな表情や目線で楽曲のムードを作ることができるメンバーだ。そこに、安定感と華やかさで全体を整える田村と、力強く前へ押し出す的野が並ぶことで、フロントの役割が一層分かりやすくなる。藤吉が曲の中心を担い、2人が安定感と勢いを足していく。3人でバランスを取りながら、曲の見え方を強くする配置と言えるだろう。

そして今作最大のトピックは、四期生が初めて選抜入りを果たしたことだ。山川宇衣、浅井恋乃未、佐藤愛桜の3人が選抜に入り、完成度の高い布陣の中に新しい個性がはっきり組み込まれた。フォーメーションは1列目が3人、2列目が6人、3列目が7人。2列目には大園玲、山粼天、山川、浅井、森田ひかる、村井優が並び、3列目には中嶋優月、向井純葉、松田里奈、佐藤、守屋麗奈、山下瞳月、谷口愛季が控える。各列に経験のあるメンバーが揃っているからこそ、四期生を安全策のポジションに寄せる必要がない。初選抜の3人も、控えめな配置ではなく、最初からフォーメーションの中でしっかりと役割を担う場所に組み込まれている。

四期生3人が選ばれた理由は、パフォーマンスでもバラエティでも、それぞれの強みがすでに見えていたことだと考える。たとえば、3列目の佐藤。3列目というのは後列ではあるものの、フォーメーション全体の揃い方や空気感を支える列でもある。佐藤は、張り詰めた空気を崩さずに“立てる”タイプだ。四期生合宿の課題曲「静寂の暴力」でセンターを務めた際も、派手に煽るのではなく、目線や表情の強度で場を締め、楽曲の緊張感を成立させていた。櫻坂46の表題曲が求める“静”の説得力は、こうしたメンバーが後方でブレずに支えることで増していく。

そのため、今回3列目に彼女が配置されたのは、曲の質感を担保する役割を任せられたとも言えるだろう。経験豊富な先輩が揃う3列目で、立ち位置や視線の使い方を間近で学べることも大きい佐藤の配置には、今の安定感を活かしながら経験値を積ませる意図があるのではないだろうか。

■四期生 山川宇衣＆浅井恋乃未、初選抜2列目配置の意図を読む

山川と浅井は2列目中央に入った。2列目中央はフロントに近く、動きも表情も目に入りやすいポジションだ。初選抜で2列目の中央に配置されたという事実からはさまざまな意図が見える。

山川の強みは、動きのキレと反応の速さだ。ダンスでの切り替えが速く、振りの一つひとつを大きく見せられるタイプでもあるため、歌番組のようにカメラが目まぐるしく切り替わる場面で目に留まりやすい。短い時間でも、動きに迷いがなく、しっかり決まっていると、その瞬間の印象がはっきり残るからだ。『そこ曲がったら、櫻坂？』でも山川は、状況を理解して体で返すことができる場面が多いように思う。言葉で長く説明するよりも、動きやリアクションで咄嗟に空気を作ることができるのは強みだろう。フロントが作ったテンションを受けて、同じ熱量で動ける人が近くにいると、フォーメーション全体が揃って見えるし、曲の勢いも途切れない。彼女に与えられた役割は、まさにそれだ。

そして浅井の個性は、パフォーマンスで見せる表情だ。『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』で「Nobody’s fault」のセンターを務めた際に、浅井は動きのキレだけでなく表情の切り替えでも曲の緊張感を引っ張っていた。振りを大きく見せる瞬間と、あえて力を抜く瞬間のメリハリがあり、彼女の視線ひとつで空気が変わる。その場面を見ていると、浅井が表情と目線で曲の空気を作ることができるタイプだということが伝わってきたのだ。2列目中央は特に表情が見えやすいため、周囲と振りを揃えながらも、浅井らしさが伝わりやすい位置でもあるだろう。

櫻坂46の表題曲は、全員が揃ったパフォーマンスで統一感を作りつつ、メンバーごとの表情の違いで曲の見え方に奥行きを足していく。山川と浅井の2人が2列目に置かれたのは、精度を保ちながらも、要所で目線と表情で引っかかりを作れる可能性があるからではないだろうか。

今作は、藤吉のシングル表題曲センター復帰で軸を作りつつ、四期生3人の初選抜で新しい風を吹き込ませたシングルと言えると思う。そして、その先に控えるのが、4月11日と12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』だ。国立競技場という大舞台を見据え、初選抜の四期生3人が、先輩たちに囲まれる中で自身に与えられた役割をどのように全うし、パフォーマンスをどこまで押し上げていくのか。MVや音楽番組、ライブで重ねて披露する中で、櫻坂46の新しい姿が少しずつ形になっていくはずだ。

（文＝川崎龍也）