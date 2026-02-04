【義母が絶縁されるまで】もしかして公園かしら？周辺を捜索するも孫に会えず＜第9話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！

第9話　愛情深い私



【編集部コメント】

またアポなしで行ったんですね。何回言えば分かってくれるのでしょうか……。いや、一生分からないのかもしれません。カツコさんは常に「自分」が一番なのです。会えないと分かったら今度はスマホ共有アプリ内の写真をたどって、シュンスケさんやソウタくんを探しはじめました。ちょっとちょっと！　カツコさん！　それじゃあまるでストーカーですよ？　気をつけてくださいね！！

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび