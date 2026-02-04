パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」は、「共働き夫婦の実態調査」を発表した。本調査は、20～59歳のビジネスパーソン15,000人に実施したインターネット調査の結果をまとめたものである。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 共働きは61.8%、年代が上がるにつれ割合低下。世帯年収は800～900万円未満の割合が11.0%で最多 転職当時に共働きだった人の転職理由は、給与や評価に関する回答が多数派に 90.0％がパートナーの転職を「応援する」、20代や30代では年収低下が応援する気持ちに影響 転職検討に最も影響を及ぼしたパートナーの意見は「転職先の年収」

共働きは61.8%、年代が上がるにつれ割合低下。世帯年収は800～900万円未満の割合が11.0%で最多

ビジネスパーソン15,000人の中で「結婚している」と回答した人は 55.0％、さらにその中で「共働きをしている」と回答した人は 61.8%で、半数以上であった。

年代別に見ると、20代が88.5％、30代が78.8％、40代以上が53.2％と、年代が上がっていくごとに共働きをしている人の割合は減少することが分かった。

また、共働き夫婦の世帯年収は、800～900万円未満の回答割合が 11.0％で最多。回答者の年代別に見ると、20代は800～900万円未満（16.7％）、30代は700～800万円未満（13.9％）や800～900万円未満（13.8％）、40代以上は900～1,000万円未満（12.6％）と答えた人の割合が多くなっている。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年2月2日 ニュースリリースより引用

転職当時に共働きだった人の転職理由は、給与や評価に関する回答が多数派に

転職した当時共働きだった人に転職理由を聞くと、「給与が低い・昇給が見込めない」（33.4％）、「会社の評価方法に不満があった」（19.8％）、「社内の雰囲気が悪い」（19.5％）、「肉体的・精神的につらい」（18.1％）、「昇進・キャリアアップが望めない」（17.7％）などで、給与や評価に関する内容が多くを占めた。

「共働きで妊娠中または未就学児の子どもがいた」と回答した人からは、「業界・会社の先行きが不安」「家庭環境の変化（育児・介護等）」といった理由が多く寄せられた。

90.0％がパートナーの転職を「応援する」、20代や30代では年収低下が応援する気持ちに影響

共働き夫婦に、パートナーが転職するとなった場合に応援するかどうか聞いたところ、応援する人が 90.0％、応援しない人は 10.0％であった。

また、回答者の年代別に見ると、応援する人が20代では92.6％、30代では90.7％、40代以上では89.5％と、年代が上がるにつれて応援する人の割合が少しずつ下がっていく傾向が見られた。

応援する理由では「本人の意思を尊重したい」「やりたいことがあるなら応援する」、応援しない理由では、「今の職場が安定している」「現状に満足している」「給与が減るリスクがある」などがあげられた。

パートナーが転職する場合に応援すると回答した人に対して、転職で年収が下がったら応援する気持ちが変わるか聞いたところ、「年収で応援の気持ちは変わらない」と答えた人が68.6％を占めた。

年代別では、20代が56.2％、30代が54.2％、40代以上が75.1％で、特に40代以上が高くなっている。40代以上に比べて20代や30代は、パートナーの転職による年収の低下が応援の気持ちに影響しやすいことがうかがえた。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年2月2日 ニュースリリースより引用

転職検討に最も影響を及ぼしたパートナーの意見は「転職先の年収」

転職した当時共働きだった人に、転職（あるいは転職先）の検討の際、パートナーの意見が何に影響したかを聞いたところ、最も高い割合を示したのは「転職先の年収」で27.4％であった。

次いで「転職すること自体」が23.4％、「転職先の仕事内容」が17.2％となった。

また、「勤務地」や「残業時間」など、はたらき方に関する要素も一定の割合で影響していることが分かった。一方で、「下記の観点からは影響を及ぼさなかった」と回答した人の割合は40.4％であった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年2月2日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■対象者：20～59歳の男女

■雇用形態：正社員

■調査方法：ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査（ネットリサーチ会社保有のデータベースをもとに実施、doda会員登録の状況については不問）

■実施期間：2025年8月1日～8月8日

■有効回答数：15,000件

※ウェイトバック：正社員の地域・年代・性別に合わせて実施

※記事中の割合データは、小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が100％にならない場合があります

・出典：共働き夫婦の実態～世帯年収や仕事・転職事情についての調査～

・提供元：転職サービス「doda」 ■対象者：20～59歳の男女■雇用形態：正社員■調査方法：ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査（ネットリサーチ会社保有のデータベースをもとに実施、doda会員登録の状況については不問）■実施期間：2025年8月1日～8月8日■有効回答数：15,000件※ウェイトバック：正社員の地域・年代・性別に合わせて実施※記事中の割合データは、小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が100％にならない場合があります・出典：共働き夫婦の実態～世帯年収や仕事・転職事情についての調査～・提供元：転職サービス「doda」

ニュース情報元：パーソルキャリア株式会社