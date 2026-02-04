ホバリング禁止＆ノーダメで『星のカービィ 夢の泉デラックス』をプレイ！ コピー能力を駆使して高度を稼ぎステージを突き進む縛りプレイをご紹介

誰でも楽しめる絶妙な難易度と愛らしいキャラクターで、長きにわたり多くのファンに愛され続ける「星のカービィ」シリーズの1作として2002年にリリースされた『星のカービィ 夢の泉デラックス』。

『星のカービィ 夢の泉の物語』をゲームボーイアドバンスでリメイクした本作は、グラフィックやサウンドを大幅に一新しつつ、オリジナル版には無かった最大4人での通信プレイや新モードなども追加した作品。

コピー能力の楽しさを確立したオリジナルの魅力をそのままに、人気キャラクター「メタナイト」を操作できるゲームモードなども搭載し、より美しく遊びやすく進化して蘇った名作として知られている。

今回紹介するのはそんな『星のカービィ 夢の泉デラックス』で縛りプレイに挑戦した動画。むかっちさんがニコニコ動画に投稿した『星のカービィ 夢の泉デラックス ノーダメ100%ホバリング禁止クリア【VOICEROID実況】 #1』だ。

この動画はカービィの基本動作であるホバリングを縛って『星のカービィ 夢の泉デラックス』の100%クリアを目指すというもの。

今回はコピー能力を駆使し、ホバリングを使わずに完全クリアを目指した縛りプレイ動画をご紹介する。

カービィの基本動作「ホバリング」禁止&ノーダメで目指す100%攻略

先にも軽く触れているが本作は1993年の『星のカービィ 夢の泉の物語』をベースとしたリメイク作品で、グラフィックやサウンドの変更、バランスの調整に新モードなどが追加された。

本動画ではそんな『星のカービィ 夢の泉デラックス』にノーダメージ・ホバリング禁止という縛りを設け、100%クリアを目指すという。

プレイの最大の特徴となるのはホバリング禁止の縛り。

この縛りはカービィが大きく体を膨らませて空中に浮かぶホバリングの使用を禁止するもので、これにより本来はホバリングを使って飛び越える高い壁や、高い位置にある仕掛けを別の方法で突破することになる。

移動やボス戦など通常プレイ以上にコピー能力を駆使して攻略する必要があり、どこでどのコピー能力を使うといったステージ攻略の工夫が見どころと言える。

また、本プレイはノーダメージ縛りとなっており、被ダメージがあった場合にはバーチャルコンソールのまるごと保存機能を使い、その場でリセットするという。

むかっちさんはこの2つの縛りを設け、全レベルの全ステージをクリアしつつ、ステージ中にあるスイッチを全て押す100%クリアを目指す。

通常プレイ以上にコピー能力を駆使するノーダメ・ホバリング禁止縛り

『星のカービィ 夢の泉デラックス』をノーダメージ・ホバリング禁止で完全クリアを目指す本動画。カービィの基本動作を縛った本プレイでは、どのような攻略が披露されていたのだろうか？

動画では何よりも高さをホバリング禁止をカバーするコピー能力の回収を優先し、攻略を進める様子が披露されていた。

例えばプレイ最序盤のステージでは2体以上の敵を吸い込んだ際に発生するミックスを活用して目当ての能力を回収する攻略を披露。

ミックスはコピー能力のルーレットから1つの能力が選ばれるが、むかっちさんは目押しでトルネイドを回収。

トルネイドは高い壁を越えられるだけでなく、回転中には無敵時間もありノーダメージ的にも都合の良い能力ということで、能力を最大限に活用し、ステージを駆け抜けていた。

Part1ではこのほかにも、被ダメを避けつつ、能力を維持しつつ、ギミックを解除するような本プレイならではの攻略も収録。

動画中盤のステージではトルネイドを維持したいものの、そのままでは爆弾ブロックのギミックが突破できない状況となるが……。

むかっちさんは一度能力を捨ててから、被ダメを避けつつ敵を吸い込んでギミックを解除し、捨てた能力を回収。

少し動作を間違えればダメージを受けたり、能力を失う可能性のあるギリギリのプレイを披露した。

このほかにも本シリーズでは通常プレイではあまり見られない縛りプレイらしい攻略を多く収録しており、Part2ではバックドロップの突進を壁に当て、反動で高度を稼ぐプレイを披露。

Part5でもステージの端にバーニングの突進を当て続け、高高度から一気にステージを横断するテクニックを披露していた。

また、ボス戦でも変わった攻略を披露する場面もあり、Part3では2体のポピーブロスSr.をパラソルで突破する様子を収録。

このボス戦ではいわゆる安置があるとのことで、特定の位置にパラソルを持って立つことでカービィを動かさずとも2体にダメージを与えられるという。

実際動画では位置についてから一切動くことなくボスを撃破する驚きの攻略を披露し、視聴者を楽しませていた。

ノーダメージ&ホバリング禁止で『星のカービィ 夢の泉デラックス』の100%クリアを目指した本動画。通常プレイ以上にコピー能力を駆使して攻略を進める本プレイをぜひ動画でチェックしてみて欲しい。

文／富士脇 水面

