歴代覇者・松山英樹はコリン・モリカワらとの組み合わせ 中島啓太と平田憲聖が同組
＜WMフェニックス・オープン 事前情報◇4日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーはカリフォルニア州からアリゾナ州へ舞台を移し、「WMフェニックス・オープン」が現地時間6日（木）から行われる。開幕を前に組み合わせが発表された。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
多くのギャラリーを集める、PGAツアー屈指のビッグトーナメントに日本勢は、松山英樹、久常涼、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖が出場する。2016年、17年に勝利を挙げている松山は、コリン・モリカワ（米国）、ビクトル・ホブラン（ノルウェー）との組み合わせで日本時間午前4時33分にティオフする。先週、自己最高となる2位に入った久常は、マッケンジー・ヒューズ（カナダ）、マックス・マクグリービー(米国）と日本時間午後11時20分にスタート。中島と平田は同組で同午前0時59分、金谷は同午前4時にティオフする。大会2勝を挙げる不動の世界ランク1位、スコッティ・シェフラー（米国）は、ジョーダン・スピース、クリストファー・ゴッタラップ（それぞれ米国）との組み合わせで同午前0時15分にスタートする。
