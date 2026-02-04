8度目の挑戦で合格した“遅れてきた”黄金世代 1Wのロフトは12度、9Wや7Uを投入して高い球を習得「パーオン率は20％上がりました」【ルーキーのクラブチェック】
2025年のプロテストに合格したルーキーはどんなクラブを使っているのか。新人プロの初戦である25年の「JLPGA新人戦 加賀電子カップ」で使用クラブを取材。1998年生まれの黄金世代で、8度目の挑戦で合格した鳴川愛里に聞いた。アマチュアも参考になる話が多いので2回に分けて紹介する。まずは前編。
【写真】UTの投入でパーオン率が向上 芯に集まった打痕がスゴイ
岡山県出身の鳴川は、JLPGA会員の母・鳴川章恵の影響で10歳からゴルフを始め、地元の操南中を卒業後、県内のゴルフ場でアルバイトをしながらプロゴルファーを目指した。2017年に初めてプロテストを受験して8度目の挑戦で合格。「クラブは無頓着だったのですが、クラブに対する考え方を変えました」。地元の工房でクラブを調整するようになり、鳴川のゴルフの助けになったという。そんなこだわりの14本を見ると、「やさしいセッティングにしています」とアマチュアのヒントになりそうなところがたくさんある。ドライバーはピン『G440 MAX』でロフト角は12度と女子プロでは珍しいハイロフト。「ドローボールを打つ時にフェースを立てて当てるのですが、12度にしたらちょうどいい高さだったのです」。今後は10.5度も検討すると話していたが、自分の理想の高さを出せるロフト角を大切にする。フェアウェイウッドは4番（17度）、7番（21度）、9番（24度）と3本を入れている。「以前は3番ウッドを入れていたのですが、正直使う場面がなさ過ぎて…。飛ばし屋という方ではないですけど、ある程度高さが出せた方がいいかなと思って4番にしました。けっこう飛ぶので当たれば210ヤードぐらい飛びます」。3番よりも高さを出せる4番を重宝する。9番ウッドは、4番ユーティリティからチェンジしたモノ。「ウッドの方が好きというのもありますが、4Uより9Wの方がつかまるんです」。こちらもつかまりやすくてコントロール性の高さから変更した。ユーティリティは5番（26度）、6番（30度）、7番（34度）の3本。アイアンは8番から入れている。「7Uが入っているのは珍しいと思います」。青木瀬令奈ら使用者は極少数派だが、鳴川の大きな武器になっている。7番アイアンの代わりに7Uを投入してから「もう替える気はないです」と手放せない。「150〜155ヤードの距離で使います。私の場合アイアンだとグリーンが硬いと止まりませんが、7Uだと高さを出せるので上から落として止まるんです。肌感覚ではパーオン率は20パーセントぐらい上がったと思います」。7Uの投入で鳴川のゴルフの根本を変えたといえる。「7Uをみんなが使わないのは、球が高すぎて風の影響を受けやすいからだと思います。まあアイアンに比べれば、影響は受けやすいですが、そしたら番手を上げればいいかなという考えなので」。シンプルに考えることも大切なようだ。飛ばし屋といえる飛距離の持ち主ではないため、150ヤード以上の距離から打つ場面が増える。「スイングを変えなくても高い球が打てるようになりました」とクラブ構成を変えただけでパーオン率が改善されたほど。「アマチュアの方もゴルフをやさしくしたいなら、ロングアイアンよりショートウッドやユーティリティはオススメです」。今季ツアーデビューとなる“遅れてきた”黄金世代は、クラブの力を味方にして輝きを放つ。使用クラブのセッティング（2025年 JLPGA新人戦）1W：ピンG440 MAX（12度/スピーダーNXバイオレット 40-S）4、7W：ピンG440 MAX（17度、21度/スピーダーNXバイオレット 50-S）9W：ピンG440 MAX（24度/スピーダーNXバイオレット 60-S）5、6、7U：ピンG440（26度、30度、34度/TRハイブリッド75-S）8I〜PW：ヨネックス EZONE CB501（TRAVIL IRON 85 S）50、54、58度：タイトリスト ボーケイSM10（TRAVIL IRON 85 S）PT：オデッセイ ホワイトホット OG2ボールブレードBALL：タイトリスト プロV1グリップ：パルマックス
