「振袖が似合う女子プロ」ランキング！ 3位は自己プロデュースが上手な選手
祝い事や式典の席などで見かける振袖などの和装。洋服が定着している現代において、和服をきれいに着こなしている人を見ると、素敵だと感じることも多いのではないか。そこで「振袖が似合う女子プロは誰か」、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。3位に選ばれたのは、自分の見せ方にも気を遣っている河本結だ。
【ランキング】小祝さくらに吉田鈴……振袖が似合う女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【3位】河本結2025年に2勝を挙げ、メルセデス・ランキング３位となった河本結が、当ランキングでも3位に入った。昨年12月に行われたJLPGAアワードでは、「海外のプリンセス」をテーマにしたピンクのドレスで登場。「王室をイメージしました。髪も一方巻きにして」と、キラキラと輝く装飾品を首や手につけ大人の魅力を演出していた。現在、インスタグラムのフォロワー数は18万人超で、ゴルフウェアやメークなどでも注目を集めている河本。また、日本体育大学の卒業式では、鮮やかな袴姿を披露していた。「目鼻立ちがはっきりしていて、着物にも負けないビジュアルです?」「着物はもちろん、日本髪も似合いそう」「自分の見せ方にも気を遣っているので、着物もきっと着こなしそう」などのコメントが寄せられた。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
