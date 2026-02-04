『葬送のフリーレン』フェルンのデート服にネット衝撃 先行場面カットに「黒い服の方も見てみたい！」「2人の展開楽しみやな」
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第4話（通算32話）の先行場面カット＆あらすじが公開された。第32話では、まさかのデートをすることになったフェルンとシュタルクの一日が描かれ、ネット上では放送前から「フェルンのデート服」が話題になっている。
【画像】めっちゃ可愛い！フェルンのデート服2枚 『葬送のフリーレン』場面カット
6日放送の第32話「誰かの故郷」は、フェルンをからかうつもりで誘ったシュタルクだったが、結果2人はデートをすることに。街のさまざまな場所を訪れる2人はやがて展望広場へ。そこでフェルンが口にしたのは…。後日、街を後にした3人は過酷な北部高原へと足を踏み入れる。ある村落に立ち寄ると、その近くに強力な魔物が出現すると聞き…。
解禁された場面カットには、鏡を前に服を選ぶフェルン、そしていつもとは違う服装のフェルンを見つめるシュタルクの姿が。どこかぎこちない雰囲気の中、2人はどんなデートをするのか、そしてそれぞれの心中は…？
そして、旅を再開したフリーレン一行を待ち受ける新たな脅威。強力な魔物との迫力のバトルも描かれる。
フェルンのデート服の場面カットが公開されると、ネット上では「着ていく服で悩むフェルンが見られるの嬉しい」「もう、付き合っちゃえよ！！」「フェルンめっちゃ服選ぶやん シュタルクとデートだもんな これは2人の展開楽しみやな」「黒い服の方も見てみたい！」などの声が出ている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
【画像】めっちゃ可愛い！フェルンのデート服2枚 『葬送のフリーレン』場面カット
6日放送の第32話「誰かの故郷」は、フェルンをからかうつもりで誘ったシュタルクだったが、結果2人はデートをすることに。街のさまざまな場所を訪れる2人はやがて展望広場へ。そこでフェルンが口にしたのは…。後日、街を後にした3人は過酷な北部高原へと足を踏み入れる。ある村落に立ち寄ると、その近くに強力な魔物が出現すると聞き…。
そして、旅を再開したフリーレン一行を待ち受ける新たな脅威。強力な魔物との迫力のバトルも描かれる。
フェルンのデート服の場面カットが公開されると、ネット上では「着ていく服で悩むフェルンが見られるの嬉しい」「もう、付き合っちゃえよ！！」「フェルンめっちゃ服選ぶやん シュタルクとデートだもんな これは2人の展開楽しみやな」「黒い服の方も見てみたい！」などの声が出ている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。