日向坂46「クリフハンガー」、「合算シングル」1位 通算1位獲得数“歴代2位”に記録更新【オリコンランキング】
日向坂46の最新シングル「クリフハンガー」が、4日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算16作目の1位を獲得。「合算シングル通算1位獲得作品数」は、乃木坂46に次ぐ歴代単独2位【※1】となった。
【動画】日向坂46「クリフハンガー」MV
週間ポイントは、前作「お願いバッハ！」（2025年9月29日付）の週間46.3万PT（462,747PT）を上回り、49.3万PT（493,455PT）を記録。週間30万ポイント超え作品数も通算16作目となり、こちらも歴代単独2位【※2】となった。
本作は、同日付の最新「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場したほか、CDシングルの全5形態・全7曲をコンパイルしたスペシャルエディション『クリフハンガー （Special Edition）』が「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング3冠【※3】となった。
【※1】「合算シングル通算1位獲得作品数」記録 TOP3
1位：乃木坂46（18作）、2位：日向坂46（16作）、3位：King & Prince、SixTONES（15作）
【※2】「合算シングル週間30万PT超え作品数」記録 TOP3
1位：乃木坂46（18作）、2位：日向坂46（16作）、3位：King & Prince、SixTONES（15作）
【※3】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
続く2位には、米津玄師のシングル「IRIS OUT / JANE DOE」が週間6.4万PT（63,514PT）でランクイン。2025年10月6日付から、通算5週の1位を含む19週連続TOP5入りを記録した。累積ポイントは215.9万PT（2,158,873PT）。
3位には、Number_iの新曲「3XL」が週間6.0万PT（60,269PT）でランクイン。同日付の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では1位を獲得しており、このダウンロード数のポイントがけん引して、合算シングルTOP3入りとなった。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間:2026年1月26日〜2月1日）＞
