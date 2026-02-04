元JO1・鶴房汐恩、インスタグラム＆YouTubeチャンネル開設「色々な活動をしていきたい」 新曲「孤月様」MV公開
2025年末にJO1としての活動を終了した鶴房汐恩が、インスタグラムとYouTubeチャンネルを開設。2月4日正午には楽曲「孤月様」のMVを公開した。
【写真あり】近影を公開！元JO1・鶴房汐恩設「色々な活動をしていきたい」
鶴房は、インスタグラムに近影を公開。「お久しぶりです鶴房汐恩です！Instagramを開設しました！今日12：00〜YouTubeにて僕が作った曲のMVが公開されます ぜひ、聞いてください！」とつづり、「これから少しずつにはなりますが、色々な活動をしていきたいと思っています」と伝えた。
4日正午には、YouTubeチャンネル「BONBON.鶴房汐恩」に「孤月様」のMVを公開。インスタグラムでは「歌詞も貼って置くので考察いっぱいしてみてください いっぱいいっぱい見てね」と呼びかけた。
鶴房は、2000年12月11日生まれ。視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』に参加し、JO1のメンバーに選ばれた。2020年3月4日、1stシングル「PROTOSTAR」をリリースし、デビューした。22年12月31日『NHK紅白歌合戦』に初出場。25年4月、グループ初となる東京ドーム単独公演を開催した。
鶴房は、25年8月にオンラインカジノを利用していたことが発覚したとして、賭博罪で略式起訴された。活動休止期間を経て、25年末にJO1としての活動を終了した。
【写真あり】近影を公開！元JO1・鶴房汐恩設「色々な活動をしていきたい」
鶴房は、インスタグラムに近影を公開。「お久しぶりです鶴房汐恩です！Instagramを開設しました！今日12：00〜YouTubeにて僕が作った曲のMVが公開されます ぜひ、聞いてください！」とつづり、「これから少しずつにはなりますが、色々な活動をしていきたいと思っています」と伝えた。
鶴房は、2000年12月11日生まれ。視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』に参加し、JO1のメンバーに選ばれた。2020年3月4日、1stシングル「PROTOSTAR」をリリースし、デビューした。22年12月31日『NHK紅白歌合戦』に初出場。25年4月、グループ初となる東京ドーム単独公演を開催した。
鶴房は、25年8月にオンラインカジノを利用していたことが発覚したとして、賭博罪で略式起訴された。活動休止期間を経て、25年末にJO1としての活動を終了した。