檜山沙耶、姿が激変！ショートヘアに大反響「過去一短い」「だいぶ印象が変わった」
元ウェザーニュースキャスターで現在はフリーアナウンサーの檜山沙耶が、自身のXを更新。髪をばっさりカットしたショートヘアの写真を投稿した。
【写真】髪ばっさり！姿が激変したショートヘアの檜山沙耶
セミロングのイメージが強い檜山だが、Ｘでは「コンパクトなショートヘアにしていただきました」と髪を切る前と切ったあとの写真を公開。
続けて「カジュアルにもフォーマルなドレスにも似合うショートにしてほしいという難しいお願いをしてみたところ、どちらも叶えてくれました。美容師さんってすごい」と伝えた。
ショートヘアの姿にネット上では「過去一短いかんじ」「めっちゃ短くなってる とっても似合ってます」「だいぶ印象が変わったように見えます」「さやちゃん相変わらず美人ですね ショートヘア似合ってるよ」などの声が出ている。
檜山は1993年10月27日生まれ、茨城県出身。2018年7月に「ウェザーニュースLiVE」キャスターオーディションに合格。22年9月から「いばらき大使」を務めており、ウェザーニューズ退職後はフリーアナウンサーとして活動している。
