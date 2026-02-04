檜山沙耶（C）ORICON NewS inc.

　元ウェザーニュースキャスターで現在はフリーアナウンサーの檜山沙耶が、自身のXを更新。髪をばっさりカットしたショートヘアの写真を投稿した。

【写真】髪ばっさり！姿が激変したショートヘアの檜山沙耶

　セミロングのイメージが強い檜山だが、Ｘでは「コンパクトなショートヘアにしていただきました」と髪を切る前と切ったあとの写真を公開。

　続けて「カジュアルにもフォーマルなドレスにも似合うショートにしてほしいという難しいお願いをしてみたところ、どちらも叶えてくれました。美容師さんってすごい」と伝えた。

　ショートヘアの姿にネット上では「過去一短いかんじ」「めっちゃ短くなってる　とっても似合ってます」「だいぶ印象が変わったように見えます」「さやちゃん相変わらず美人ですね　ショートヘア似合ってるよ」などの声が出ている。

　檜山は1993年10月27日生まれ、茨城県出身。2018年7月に「ウェザーニュースLiVE」キャスターオーディションに合格。22年9月から「いばらき大使」を務めており、ウェザーニューズ退職後はフリーアナウンサーとして活動している。