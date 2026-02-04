けさ、栃木県日光市の交差点で、自転車に乗った15歳の女子中学生が軽乗用車にはねられました。女子中学生は意識不明の重体です。

【写真を見る】自転車に乗った15歳の女子中学生が車にはねられ意識不明の重体 車が赤信号無視で交差点に進入か 栃木県日光市

きょう午前8時ごろ、日光市木和田島の県道の交差点で、下野大沢駅の方面から走ってきた軽乗用車が自転車に乗った15歳の女子中学生をはねました。15歳の女子中学生はヘルメットを被っていましたが、搬送時、頭から出血をしていて意識不明の重体です。

警察によりますと、現場は信号のある交差点で、女子中学生が押しボタン式の横断歩道を青信号で渡っていたところ、軽乗用車が信号を無視して交差点に進入してきたということです。

警察は、軽乗用車を運転していた日光市に住むアルバイト従業員の木村久美子容疑者（58）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

取り調べに対し、木村容疑者は容疑を認めたうえで、「脇見をして気がつかなかった」と供述しているということで、警察はさらに事故の状況を調べています。