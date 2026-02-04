みきママ、受験生の次男への手作り“おにぎり弁当”を披露 “具材がごろっ”とボリューム感たっぷり「最高です」「愛情こもった美味しいおにぎり」
人気グループ・NEWSの小山慶一郎（41）の姉で料理研究家の“みきママ”こと藤原美樹氏が3日、自身のインスタグラムを更新。受験を控えた次男・れんくん（17）のために作った、愛情たっぷりの“おにぎり弁当”を披露した。
【写真】「愛情こもった美味しいおにぎり」「最高です」具材がごろっと入った次男への手作り“おにぎり弁当”
みきママは「【1月のねじり上げおにぎりです〜!!】試験までまじ残り1ヶ月切った」と勝負の時が迫っていることを報告するとともに、次男のために用意したおにぎりを紹介。ラップにくるまれたおにぎりは“ごろっと”入った具材が透けて見え、ボリューム感ある仕上がりになっている。おにぎりの横にはデザートのみかんが添えられている。
投稿では「毎日きつい、れんくんも辛そうだ」と息子に寄り添う親心をにじませ、また、自身も管理栄養士の国家試験を3月1日に控えていることから「お互いがんばろ〜」と、共に目標へ向かって突き進む親子での決意をつづった。
コメント欄には「すべて美味しそう」「最高です」「愛情こもった美味しいおにぎり」「毎日毎日尊敬します!!」「ここまでの努力は裏切らない」などの声が多数寄せられている。
みきママは、長男（はる兄）、次男（れんくん）、長女（杏ちゃん）と3人の子を持つ母。おうち料理研究家として活躍し、2022年4月には管理栄養士を目指し、大学に進学したことを発表した。夫とは23年3月に離婚。
