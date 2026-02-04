「ポール･マッカートニー：マン･オン･ザ･ラン」キービジュアル

(C)Amazon MGM Studios

Prime Videoは、ザ・ビートルズ解散後のポール・マッカートニーが歩んだ、再生と創造の軌跡に迫るというドキュメンタリー「ポール･マッカートニー：マン･オン･ザ･ラン」を、2月27日よりプライム会員向けに独占配信する。今作ではマッカートニー自身が製作総指揮を務めている。

ザ・ビートルズ解散後、深い喪失と葛藤を経験したポールが妻リンダと共にウイングスを結成し、新たな音楽人生を切り拓いていく姿を描く。製作はAmazon MGMスタジオ。

場面写真

(C)Amazon Content Services LLC

「音楽が書けなくなるのではないかという不安、批評や逆風に晒されながらも前進し続ける決意、そしてふたたび創作の歓びを取り戻していく過程が、本人の率直な言葉とともに映し出されている」とのこと。

監督は、「バックコーラスの歌姫たち」で第86回アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞したモーガン・ネヴィル氏。未公開映像や貴重なアーカイブ資料を多数使用し、ザ・ビートルズ解散後という転換期にあるマッカートニーの姿を、脆さをも含んだ極めてパーソナルな視点から捉えたという。

『ポール･マッカートニー：マン･オン･ザ･ラン』 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ