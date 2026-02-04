【新興国通貨】元高強まる、対ドル中心レートなど受けて＝中国人民元



元高が強まっている。今朝の中国人民銀行による対ドル基準値は６．９５３３と、昨日に続いて大きく元高となり、２０２３年５月以来の６．９５台を付けた。この動きを受けてドルオフショア人民元（USDCNH) は一時６．９２台まで売りが出た。オンショア（USDCNY) も元高でのスタートとなっており６．９３４１を付けている、ともに２０２３年５月以来。

対円でも元高が強真理、昨日終値の２２．４３台から２２．５３前後まで上値を伸ばした。



USDCNH 6.9326 USDCNY 6.2357 CNYJPY 22.531

