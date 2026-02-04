【新興国通貨】ペソ高優勢=メキシコペソ



ドルペソは昨日中南米市場夕方（日本時間本日早朝）に１７．２０ペソ割れを付けるなど、ドル安ペソ高が優勢。先月末にいったん１７．１１ペソ前後まで下げたものの、いったん反発が入り１７．５０ペソを超える動きとなっていたが、再びじりじりとドル安ペソ高となっている。

メキシコの利下げサイクス終了見込みなどがペソを支える展開。

対円では今週の円高局面で８円８０銭台を維持したことで上昇が強まり、９円０７銭台を一時付けた。



USDMXN 17.231 MXNJPY 9.066

