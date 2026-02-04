映画『８番出口』Blu-ray＆DVD豪華版から貴重なメイキング映像を一部公開︕【 2月4日（水）Blu-ray＆DVD発売】

本日(2月4日)発売となった映画「8番出口」Blu-ray＆DVD。発売を記念し、特典映像として収録されるメイキングダイジェストの一部がYouTubeにて公開された。二宮和也、そして強烈なインパクトを残した“歩く男”を演じた河内大和をはじめとする豪華キャスト陣が、どのようにしてあの“異変”の世界を創り上げたのか。

ダイジェスト映像では、劇中に登場する赤ちゃんを、二宮和也が抱っこする貴重な姿をキャッチ。緊迫した本編とは打って変わって、共演者やスタッフの雰囲気を和ませる、微笑ましい一幕が垣間見える。

先日、第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、観る者を恐怖のループへと誘った“歩く男”こと河内大和。メイキングでは、「歩き方」の秘密や、ループ演出を可能にする驚きの撮影方法が明らかに。セットの裏側を必死に走ったり、自転車を使って移動する河内大和の姿が映し出されており、「『まさかこんな撮影方法だったとは!』と声が出るほど。体当たりの演技だけでなく、その裏側にある工夫と努力に感嘆すること間違いなしです」としている。

物語のクライマックス、海へと繋がる象徴的なシーンでは、二宮和也と浅沼成が文字通り、水に溺れ、必死に演技をする姿は、まさに体当たり。過酷な状況下で行われた撮影の舞台裏では、スタッフ・キャストが意見を出し合い、試行錯誤を重ねてシーンを作り上げた。

この緊迫のシーンは、二宮和也のオールアップのシーンでもある。そして、“迷う男”と“少年”との間で交わされる「貝殻の秘密」など、劇中の重要な意味を持つ小道具が、どのようにそのシーンに組み込まれたのか。メイキング映像で初めて明かされる、その誕生秘話と迫真の演技に隠された真実に迫る。

映画「8番出口」Blu-ray＆DVD情報

Blu-ray豪華版

【Blu-ray豪華版(2枚組)】 価格：8,888円品番：TBR36042D本編ディスク(Blu-ray)本編95分＋特典約5分音声：1.日本語7.1ch DTS-HD Master Audio2.日本語5.1ch DTS-HD Master Audio3.日本語2.0ch DTS-HD Master Audio4.バリアフリー日本語音声ガイド2.0ch DTS字幕：1.バリアフリー日本語字幕2.英語字幕特典ディスク(DVD)約100分音声：日本語2.0chドルビーデジタル【DVD豪華版(2枚組)】 価格：7,777円品番：TDV36043D本編ディスク(DVD)本編95分＋特典約5分音声：1.日本語5.1ch ドルビーデジタル2.日本語2.0ch ドルビーデジタル3.バリアフリー 日本語音声ガイド2.0ch ドルビーデジタル字幕：1.バリアフリー日本語字幕2.英語字幕特典ディスク(DVD)約100分音声：日本語2.0chドルビーデジタル【共通情報】 本編ディスク本編予告編集(特報/予告/TV スポット/WEB CM/映画化発表映像)特典ディスクメイキング映像公開記念特番「８番出口」の入口カンヌ国際映画祭ダイジェスト映像釜山国際映画祭ダイジェスト映像封入特典特製ブックレットA6クリアファイルステッカーセットL版ブロマイド