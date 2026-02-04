タレントの瀬戸サオリが、資格取得を報告した。

４日までに自身のインスタグラムで「取った資格と毎日の息子のご飯」と２枚の資格証や手料理をアップ。「息子の６歳の誕生日までに何か勉強したいなぁと思って 息子が寝ては教科書読みながら 発酵食品マイスターと発酵食品アドバイザーの資格を取りました」と明かした。

瀬戸は「ジャングルポケット」の斉藤慎二と１７年に結婚し、１９年１１月２７日に長男が誕生した。瀬戸は長男が出産予定日より２か月半早く産まれたと明かしている。

「息子が風邪を引くと早産だからかはわからないけど４２度の高熱になったり肺炎手前になることが多々あって」といい、「お料理は元々大得意なのでもう少し知識を増やしてメニューに取り入れたくて取得しました」と説明。

「そのおかげで？なのか調べてみたら去年の６月から一度も風邪も引くことなく健康で過ごせてます」と息子は元気に育っているそうで、「いつかお料理配信したりお料理に携わることもしたいな〜」と意欲。フォロワーは「すごーい！！」「すごすぎる！！！！！」「健康がいちばんなので、どう料理を変えられたのか教えて欲しいです」「努力の人」「素晴らしいです」と頑張りをたたえた。

斉藤は女性に性的暴行を加えた疑いで、昨年３月に在宅起訴された。現在は「バームＳＡＩＴＯＵ」として店頭で自らバウムクーヘンを販売している。