映画『8番出口』二宮和也が赤ちゃんをあやす姿やループ演出の裏側を公開〜メイキング映像ダイジェスト
映画『８番出口』のBlu-ray＆DVDが4日に発売され、豪華版に収録されたメイキング映像の一部がYouTubeで公開された。昨年8月29日に全国公開された本作は、興行収入51.7億円を記録する大ヒットを達成。今回解禁された映像では、独特な“異変”の世界観がどのように作られたのか、その舞台裏を垣間見ることができる。
【動画】映画『8番出口』メイキング映像ダイジェスト
インディーゲームクリエイター・KOTAKE CREATE氏がひとりで制作したゲームを原作に誕生した本作。主演の二宮和也や、“歩く男”役で強烈な存在感を放った河内大和らキャスト陣が、斬新な撮影方法でループする世界を表現していく様子が収められており、「まさかこんな撮影方法だったとは」と驚きの声が上がりそうな内容となっている。
メイキング映像では、劇中の緊迫感とは対照的に、赤ちゃんを抱きながら現場の空気を和ませる二宮の姿も公開。さらに、「第49回日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞した河内の“歩き方”の秘密や、ループ演出を実現するためにセット裏を走り回ったり、自転車で移動したりするスタッフ・キャストの工夫や努力も映し出されている。
また、物語のクライマックスである海へとつながる象徴的なシーンの裏側も大放出。二宮と浅沼成が水中で体当たりの演技に挑む様子や、スタッフとキャストが意見を出し合いながら試行錯誤を重ねてシーンを作り上げていく過程が収められている。この場面は二宮のオールアップシーンでもあり、劇中で重要な意味を持つ小道具「貝殻の秘密」がどのように演出へ組み込まれたのかにも注目。
異色の世界観で観客を魅了した『８番出口』の新たな楽しみ方を提示する内容となっている。
