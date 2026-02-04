高橋英樹、焼きサンドイッチ＆豊富なデザート…ボリューム満点の朝食を公開「栄養満点」「朝からゴージャス」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（81）が3日、自身のブログを更新。青豆豆乳をはじめ、サンドイッチやヨーグルト、プリンなどが並ぶ、栄養たっぷりの朝食を公開した。
【写真】「野菜たっぷりで体に良さそう」朝から“ゴージャス”な高橋英樹のボリューム満点朝食
ブログでは、この日の朝食を写真付きで紹介。テーブルには、青豆豆乳のパッケージが写り込むほか、焼きサンドイッチ、ヨーグルトにブルーベリー、干しいも、サラダなどが並び、品数豊富な内容となっている。
高橋は「今日は節分です」とつづりつつ、「今朝はこんなんでした」「ど真ん中は 丸ごと干しいも 秘伝青豆豆乳も旨いなあ！」と、朝食を楽しんだ様子を伝えた。また、ブルーベリーについても「バッチリ！です」とコメントし、久しぶりに焼きサンドイッチを食べたことも明かしている。
この投稿にファンからは「美味しそうな朝ご飯 野菜たっぷりで体に良さそうですね」「今朝の朝ご飯もゴージャスですね」「栄養も彩りも最高」など、食卓の充実ぶりに感心するコメントが数多く寄せられている。
【写真】「野菜たっぷりで体に良さそう」朝から“ゴージャス”な高橋英樹のボリューム満点朝食
ブログでは、この日の朝食を写真付きで紹介。テーブルには、青豆豆乳のパッケージが写り込むほか、焼きサンドイッチ、ヨーグルトにブルーベリー、干しいも、サラダなどが並び、品数豊富な内容となっている。
この投稿にファンからは「美味しそうな朝ご飯 野菜たっぷりで体に良さそうですね」「今朝の朝ご飯もゴージャスですね」「栄養も彩りも最高」など、食卓の充実ぶりに感心するコメントが数多く寄せられている。