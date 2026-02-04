5児の母・辻希美、“刺し身以外すべて手作り”節分の食卓ショットを披露 プチ仮装で豆まきも楽しみ、夫・杉浦太陽「みんな満足そうでした」
タレントの杉浦太陽（44）＆辻希美（38）夫妻が3日、それぞれのブログを更新。節分の日のイベントを自宅で楽しんだことを明かした。
【写真】茶碗蒸しに苺サンド…手巻き寿司の“刺し身”以外すべて手作りの辻希美の節分ごはん
辻は「節分の今日はコアが学校で作って来た鬼のお面をかぶりながら一緒に夕飯準備をしました」と伝え、キッチンで料理をする様子や手料理が並ぶ食卓の写真をアップ。
「節分と言えば恵方巻きですが我が家は手巻き寿司スタイルが数年前から大人気で定番化しています」といい、テーブルにはきれいに盛り付けられた“手巻き寿司セット”のほか、茶碗蒸し、チーズ春巻き、いま杉浦家でブームになっている苺サンドが並んでいる。なお、杉浦のブログによると、刺し身以外は全部手作りだという。
豆まきを行う際には、プチ仮装でかわいらしい“鬼ルック”に変身。辻は「しっかり豆まいて楽しい節分になりました」と振り返るとともに、「今年も杉浦家が皆仲良く健康で過ごせますように…」と祈った。
一方、杉浦は節分が「みんな大好き」なイベントの1つであることを紹介。「夢空は初節分だね コアは豆まきを凄く楽しみにしてて 上の子達は、手巻き寿司が楽しみでw」と子どもたちの様子を明かし、「みんな満足そうでした」と伝えた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
