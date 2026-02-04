◇バドミントンアジア団体選手権2026(2月3日〜8日、中国・青島)

バドミントンアジア団体選手権で志田千陽選手が中西貴映選手とペアを組み1回戦に登場しました。

バドミントンアジア団体選手権はグループステージと決勝トーナメントで争われ、各対戦はシングルス3試合、ダブルス2試合の計5試合で勝敗を決します。出場12チームが4組に分かれ、各組上位2チームが決勝トーナメントへ進出。さらに本大会は、男女それぞれ上位4チームがトマス杯/ユーバー杯決勝大会への出場権を得る重要な予選も兼ねています。

グループステージでは5試合全て対戦が実施され、日本女子は初戦香港と対戦し、5-0で勝利しました。

2試合目に出場したダブルスには志田選手が登場。昨年9月から新ペアとして活動している五十嵐有紗選手も代表に名前を連ねていますが、中西選手とペアを組んで登場しました。第1ゲーム香港ペアを圧倒し21-7で奪うと、第2ゲームも21-19でストレート勝利となりました。

前回の2024年はインド、タイに続き3位で終わった日本。頂点を目指し戦います。