2月1日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、なでしこJAPANのレジェンド岩渕真奈が“新星”松窪真心（まつくぼ まなか）選手にインタビューを敢行。世界中のファンをメロメロにする、21歳らしいフレッシュなリアクションと屈託のない笑顔が紹介された。

【映像】誰もがメロメロ？表情がくるくる変わる一部始終

インタビューは岩渕が、松窪選手を分析するような形で進行。岩渕は彼女のプレースタイルを称賛する一方で、“もう一つ好きなところ”として「悔しさが前面に、感情がピッチの中に溢れている」とコメント。「悔しさや嬉しさだったり、ゴールを決めたときも感情が見える」と語る岩渕は、「すごく応援しがいがある。雰囲気を変えられる選手」と、松窪選手の人間性についても賛辞を惜しまない。

松窪選手自身も「よく泣いちゃいます。楽しいことも悔しいことも、色んな感情が表に出やすい」と言う通り、エモーショナルな一面も大きな魅力の一つ。2023年に所属する米ノースカロライナ・カレッジでMVPを受賞した時にも大号泣し、チームメイトから大歓声を浴びつつ祝福された。

MVP受賞に涙腺崩壊、からのピュアに喜びを叫んだ松窪選手は、サッカーファンの間でも「リアクションがカワイイ」と話題を呼んでいるようだ。

（ABEMAスポーツタイム）