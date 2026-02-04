妙高市で3日午後、スキー場のコース外でスノーボードやスキー滑走をしていた計7人が道に迷い、県の消防防災ヘリコプターなど2機によって救助されました。7人にけがはありませんでした。



妙高署によりますと3日午後1時、6人でコース外をスノーボードで滑走していた外国人グループの1人から携帯電話で「霧が深くて道に迷った」110番通報がありました。





またその約2時間後には、同じくコース外をスキーで滑走していた東京都日野市の60代男性から、道に迷ったとして110番通報がありました。外国人は20代から40代でアメリカ国籍の男女4人、カナダ国籍の女性1人、オーストラリア国籍の男性1人からなる6人グループでスノーボードに来ていて、大毛無山の山頂付近からコース外滑走を始め道に迷ったということです。6人は山頂から南東へ約2キロ、標高約780メートル付近で新潟県と富山県の消防防災ヘリに発見され、それぞれのヘリで吊り上げられ午後4時半すぎに救助されました。東京都の男性も大毛無山の山頂付近からスキーで滑走し道に迷っていて、外国人6人が発見された現場付近で午後4時半すぎ、新潟県の消防防災ヘリが救助したということです。救助された7人にけがはありませんでした。警察が経緯を調べています。