2月20日よりユナイテッド・シネマ新座にて先行上映、3月14日より新宿 K’s cinemaほかで全国順次公開される映画『ハローマイフレンド』の本予告が公開された。

参考：山田孝之が新人俳優をプロデュース オーディション番組『THE OPEN CALL』配信へ

本作は、地域×食×高校生をテーマにした青春映画『ぼくらのレシピ図鑑シリーズ』の東京清瀬を舞台とした第4弾となる青春SFファンタジー。『ハルチカ』『台風家族』などの市井昌秀が監督を務めた。

『孤狼の血 LEVEL2』で鈴木亮平演じるヤクザの少年時代を演じた蒼井旬が初主演を務め、『氷室蓮司』で本宮泰風演じる主人公・氷室蓮司の息子役を演じた山岡樹、『ふたりの傷跡』『折にふれて』などの村山暁、フィリピンで多数のテレビ番組やCMに出演し、2018年に東京へ拠点を移したのち、本作で日本での俳優デビューを果たしたケンゾウ・マルティニが、清瀬市の高校に通うSF映画部の高校生たちを演じる。

ヒロイン役は、『義母と娘のブルース』（TBS 系）で主人公の娘・みゆきの幼少期を演じ、NHK連続テレビ小説『スカーレット』などにも出演した横溝菜帆が務める。さらに、母親役で清瀬出身の釈由美子、父親役でマシンガンズの西堀亮、そして元映画監督でSF映画部の良き理解者として萩原聖人が出演する。

SF映画が大好きな颯（蒼井旬）は、エイリアンの映画を撮りたいと密かに思っているが、前作を酷評されたことにより、弱気になっていた。夏休み前のある日、清瀬の森に何かが落ちてきた。本物のエイリアンに遭遇する映画部の4人。颯の幼なじみで映画好きのイケメン陽向（助監督／山岡樹）、陽気で頭が良いメガネ男子のボンシャン（照明担当／ケンゾウ・マルティニ）、ぽっちゃりマイペースで音楽好きな若水（録音担当／村山暁） 、劇中映画のヒロイン真央子（横溝菜帆）、雑誌モデルのセナ（小寺結花）、真面目な委員長ユリ（三木彩音）、元映画監督の丸ちゃん（萩原聖人）、そしてエイリアン……高校2年生の夏休み、ちょっと変わった仲間たちとの映画づくりが始まろうとしていた。

公開された本予告では、SF映画部の高校生たちが映画作りに情熱を注ぐ姿と、突如現れる“凶悪”なエイリアンとの遭遇が、ユーモアを交えながら描かれる。予告編でも流れている本作のエンディング楽曲は、チャラン・ポ・ランタンの「涙くんさよなら」。2025年12月に発売された昭和の名曲を集めたアルバム『唱和百年』に収録されている楽曲で、本作の映像内では今回が初の音源解禁となる。

市井監督と蒼井、山岡、マルティニ、村山、そして清瀬市出身の釈、エンディング曲担当のチャラン・ポ・ランタンからはコメントも到着した。

コメント市井昌秀（監督）4人の男子高校生たちが本物の凶悪エイリアンを脅して”映画”を作る映画です。このおかしなお話に、いやおかしなお話だからこそ、チャラン・ポ・ランタンのキュートで力強い歌声とノスタルジックな演奏が激しく調和してます。昨夏、清瀬市民と共に最高のキャストと最高のスタッフで必死に駆け抜けました。人間もエイリアンもみんなで仲良く踊りましょ！

蒼井旬（本倉颯役）映画『ハローマイフレンド』についてコメントを書こうとするたび、正直頭を抱えてしまいます。撮影期間に過ごした濃密な時間を、限られた文字数で表現することは、僕にとってとても難しいからです。この作品は、何かを表現したい気持ちはあるのに、批判を恐れて言い訳をし、逃げてしまう高校生・颯が、多くの人やエイリアンとの出会いを通して、少しずつ前に進んでいく物語です。僕の元にもエイリアンが来てくれることを願って公開まで突き進みます！ぜひ劇場で、颯の成長を見届けてもらえたら嬉しいです。

山岡樹（村上陽向役）大きな目標のため困難に立ち向かっていく姿は多くの人の心に響くものがあると思います。僕自身も役と一心同体になって駆け抜け、青春のような時間を過ごしました。高校生の夏ならではの大いなる挑戦をぜひ劇場でご覧ください！

村山暁（田中若水役）清瀬という魅力の詰まった場所で体験した、“最高の青春”。まさにそれは、ひと夏の大冒険でした。きっと映画を観てくださる皆さまにも、清瀬だからこそできる青春をたくさん感じてもらえると思います。素敵なキャストやスタッフの皆さま、そして清瀬市民の皆さまと作り上げたこの作品が、日本全国、いや遥か彼方の宇宙まで!たくさんの方に届きますように！ どうぞよろしくお願い致します。

ケンゾウ・マルティニ（ボンシャン役）ハーローみんなさん!この作品に参加できたことを心から光栄に思います。すべてのシーンに情熱と愛が込められており、登場人物一人ひとりも丁寧に描かれています。素敵なチームとともに創り上げた、唯一無二の物語をぜひ感じていただけたら嬉しいです。

釈由美子（本倉仁美役）清瀬を舞台にした映画と伺い、清瀬出身者としてご縁を感じ、本作に参加させていただきました。男子高校生たちが力を合わせて映画づくりに向き合う姿はとても清々しく、自然豊かな清瀬の情景がそのまま物語に息づいています。私は主人公の母親役として、子どもを信じ見守る立場からこの世界に寄り添いました。どこか懐かしくあたたかい清瀬という場所だからこそ、エイリアンとの出会いも自然に受け止められる。そんな優しさと人情に満ちた物語を、ぜひ劇場でお楽しみください！

チャラン・ポ・ランタン（エンディング曲担当）「エイリアンの、はい、映画でして」オンラインの打ち合わせ開始3秒くらいで、吹き出しそうになってしまいました。多分、市井監督さん方は、映画を撮り始める前からずっと「エイリアン」という言葉を使いすぎていたのもあってか、あまりにもナチュラルに、「エイリアン」という言葉をポンポンと口にされていて、そんでもって我々の歌う「涙くんさよなら」が似合うと思って連絡を下さった、という話でして。その、「エイリアン」という、我々があまり普段は口に出さない言葉をポンポンと出しながら、イキイキと自分の作った映画を語る姿は、まさにSF映画部の青年たちそのものでした。ちょうどそのタイミングで、私たちのカヴァーアルバムのレコーディングも進めようとしていたところでして、とってもいいタイミングだったんですよね。というわけで、いち早くレコーディングに差し掛かりました。小春 （チャラン・ポ・ランタン）（文＝リアルサウンド編集部）