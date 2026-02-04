４日前引けの日経平均株価は前営業日比３２９円０８銭安の５万４３９１円５８銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億１１４８万株、売買代金概算は４兆２２５４億円。値上がり銘柄数は１０４８、対して値下がり銘柄数は４９４、変わらずは５７銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は朝方から先物主導で大きく下値を探る展開となったが、売り一巡後は底堅く推移し、前引けにかけ漸次下げ幅を縮小した。前日の米国株市場でハイテク株を中心にリスク回避ムードが強かったが、東京市場では米株安の影響も結果として限定的なものにとどめた。外国為替市場で１ドル＝１５６円台に入るなど円安方向に振れていることも追い風となった格好だ。なお、値上がり銘柄数は１０００を上回り、ＴＯＰＩＸはプラス圏で前場の取引を終えている。



個別では、売買代金３位に入った任天堂<7974.T>が売り優勢となったほか、アドバンテスト<6857.T>、レーザーテック<6920.T>など半導体製造装置関連も下落した。イビデン<4062.T>の下落幅の大きさが目を引く。このほかＮＥＣ<6701.T>が大幅安、リクルートホールディングス<6098.T>の下げもきつい。ＴＩＳ<3626.T>、ラクス<3923.T>、Ｓａｎｓａｎ<4443.T>なども急落となっている。半面、売買代金２位となったフジクラ<5803.T>が買われ、住友電気工業<5802.T>、古河電気工業<5801.T>も物色人気となるなど電線株の強さが光る。住友金属鉱山<5713.T>が大幅上昇、トヨタ自動車<7203.T>も頑強ぶりを発揮した。ユニチカ<3103.T>が急騰し値上がり率首位、日本精工<6471.T>の上げ足も際立つ。



出所：MINKABU PRESS