レトロかわいいパッケージが魅力的。資生堂パーラー、春のギフトにぴったりな限定スイーツ登場！
資生堂パーラーは2月15日、春のギフトにぴったりな「ビスキュイ トロワ」と「マカロン フレーズ」を数量限定で発売します。
■そっととっておきたくなるような、春の贈り物
春は出会いと別れの季節。人生の節目を迎えて成長を実感する季節。どこか懐かしく温かみのあるレトロなラッピングペーパーのデザインは、子どもの頃のささやかな宝物や最近会っていない友人のことを思い出させます。
あの人の小さな思い出のひとつになりますように。そっととっておきたくなるような春の贈り物になりますように。
◇「ビスキュイ トロワ」 702円
販売期間：2026年2月15日〜無くなり次第販売終了
販売店舗：百貨店を中心とする全国の資生堂パーラー店舗・オンラインショップ
かたち、厚み、食感、香り、そして味わい。小さくても個性豊かな菓子としてそれぞれにふさわしい素材を吟味して焼き上げました。焼き色も美しいビスキュイは、誰でも喜んでもらえるスイーツです。（8枚入り／ヴァニーユ、カネル 各3枚、シュクレ2枚）
ヴァニーユ ：マダガスカル産のヴァニラをリッチに加えた、王道の焼き菓子
カネル：薄く焼き上げたパリッとした生地に、シナモンパウダーの香りが漂う焼き菓子
シュクレ： アーモンドプードル入りのザクッと軽い生地に、ザラメ糖をまぶしたハードな食感
◇「マカロン フレーズ」 1,620円
販売期間：2026年2月15日（日）〜無くなり次第販売終了
販売店舗：百貨店を中心とする全国の資生堂パーラー店舗・オンラインショップ
メレンゲに砂糖、アーモンドプードル、福岡県産あまおう苺のピューレを加えた生地を焼き上げ、あまおう苺ピューレとバニラビーンズ入りのバニラペーストを合わせたクリームをサンドしました。外側はさくっと、中はしっとりした食感が特長です。甘くやさしい芳醇な香りを楽しめます。（5個入り）
ノスタルジックな印象のデザインには、ふっと笑みがこぼれる遊び心も。「ビスキュイ トロワ」には蝶々が、「マカロンフレーズ」にはうさぎが、それぞれパッケージのどこかに描かれています。
※ 写真はイメージです。商品は写真と異なる場合があります。
※ 価格は全て税込希望小売価格です。
※ こちらの情報は2026年1月13日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合があります。
