抱き枕にされて困惑…？静かに耐え続ける猫に3.3万いいね！
【画像を見る】こんな嫌そうな顔見たことない！困惑顔の猫
寒くなると、自然と寄り添って眠る猫たちの姿に、ほっこりさせられます。
ところが、今回話題となったのは、「気持ちよく眠れていないかもしれない」猫。
小さなゆりかごの上で、3匹の猫がぎゅっと密着しています。
1匹は気持ちよさそうに爆睡中、その腕の中には、少し困った表情を浮かべる猫の姿も。
このInstagramの投稿は、3.3万いいねがつきました。
思わず笑ってしまう、猫たちの様子とは……？
■困惑顔でも逃げない優しさにほっこり
話題になったのはkinatama_gomamさんの投稿。
小さなゆりかごの上に、3匹の猫。
仲良く寄り添っているのは、しらたまちゃん、ごましおくん、まぐろくんです。
その中で、1匹だけ気持ちよさそうに眠っているのはまぐろくんです。
すっかり熟睡したまま、後ろからごましおくんにぴったりと抱きついています。
抱きしめられているごましおくんはというと、全く身動きが取れない様子。
振り向くことも、逃げることもできず、視線だけをきょろきょろさせながら、まるで「動けない、どうしよう」と訴えているかのような表情を浮かべています。
そんな2匹の足元で、何事もなかったかのように黙々と毛づくろいをしているのが、しらたまちゃん。
どうやら、ごましおくんのピンチには気づいていないようです。
誰にも助けを求められず、それでも振りほどくこともなく、そっと耐え続けるごましおくん。
困惑した表情を浮かべながらも受け止めるやさしさに、思わず見入ってしまう投稿です。
正反対の2匹の様子に「寝顔が幸せそう」「めっちゃホールドされてる」「逃げないのかわいい」といったコメントが寄せられました。
■全員保護猫だけどすっかり仲良し
投稿への反響について、飼い主さんにうかがうと、「いつも『可愛いっ』と思った瞬間をあげているのですが、ここまでバズるとはビックリでした！」と驚きを語ります。
それでも、「可愛い」という声がたくさん届いたことは、素直に嬉しかったそうです。
動画に登場する3匹は、実は全員が保護猫。
投稿をきっかけに、「保護猫の魅力を感じていただけたなら、さらにうれしい」と話してくれました。
バズったことについては、家族から「みんな仲良しで可愛いもんね〜！」と納得したような反応があったそうです。
今では、地域の方にもアカウントを見てもらい、町で出会ったときは猫たちが会話のきっかけになることも増えているといいます。
数多く寄せられたコメントの中で、特に印象に残っているのが、「子猫が抱きついてるのかと思ったら、おじいちゃん猫だったのね！」という声。
実は、ぎゅっと抱きついて眠っていたまぐろくんは推定10歳で、3匹の中では一番あとから家族になった存在です。
それでも、自然に距離が縮まり、今ではあの穏やかな寝姿を見せてくれています。
『みんな仲良しで可愛い』というご家族の言葉にも、自然と頷いてしまいます。
■普段から自然と集まる、仲良し3匹の日常
今回話題になった "ぎゅっと抱きつく寝姿”は、実は特別な光景ではないのだそう。
飼い主さんによると、3匹は普段から自然と集まり、寄り添って眠ることが多いといいます。
「抱きついて寝るようになったのは、ここ最近ですね」と投稿主さん。
いつも距離が近いからこそ、あの“動けにゃい”瞬間が生まれたのかもしれません。
最近は寒さもあって、朝になると特に3匹の密集度がアップ。
その分、思わず笑ってしまうような場面も増えているそうです。
「寝相がどうも悪いので、ベッドから落ちちゃう子がいたり、顔にお尻乗せられたりしてる姿がたまらなく可愛いです」と、微笑ましいエピソードを教えてくれました。
そんな3匹ですが、寝るときだけでなく、日中も「近すぎる距離」は健在です。
例えば、空き箱をめぐるしらたまちゃんとごましおくん。
先に箱に入っていたごましおくんのもとへ、しらたまちゃんが顔を突っ込み、箱取り合戦がスタートします。
押し合いの末、ごましおくんはいったんテーブルの下へ。
そこであきらめずに、再びテーブルに飛び乗って、空き箱へ戻る姿からは、強いこだわりが伝わってきます。
再び飛び掛かるしらたまちゃんでしたが、歯をむき出しにして抵抗するごましおくんを前に、しぶしぶ引き下がることに。
距離が近いからこそ生まれてしまう、ちょっとした小競り合いさえ愛おしく感じられます。
そんな仲良しな3匹ですが、実は同居しているワンちゃんとの距離感も、また微笑ましいものです。
3匹の中で一番先に家に来たしらたまちゃんは、先住犬であるきなこちゃんを見て成長してきたそう。
同じ寝相で眠る姿からは、まるで本当のきょうだいのような信頼感が伝わってきます。
■猫も、犬も、赤ちゃんも。家族とのあたたかな時間
3匹は、飼い主さん一家の暮らしの中で、自然に寄り添っています。
赤ちゃんと穏やかに過ごす猫ちゃん。
無防備な寝顔を並べるその姿は、そばにいることが当たり前になっている証のようです。
最後に、「犬猫好きな方は、ぜひ覗きに来てください！初めての子育てと猫と犬の穏やかで面白い日常を投稿していきます」と読者にメッセージを寄せてくれました。
kinatama_gomamさんのInstagramでは、今回紹介した投稿のほかにも、3匹の愛らしい日常や、家族と過ごすあたたかな時間がたくさん並んでいます。
そんなほっこりとした家族の時間を、ぜひのぞいてみてください。
文＝川端恵