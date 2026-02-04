Anker「Nano Power Bank」が首位！ モバイルバッテリー人気ランキングTOP10 2026/2/4
「BCNランキング」2026年1月19日〜25日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）
2位 PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）
3位 MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）
4位 5V/3A出力 モバイルバッテリー(10000mAh/15W/CX1+AX1) ブラック
DE-C38-10000BK（エレコム）
5位 残量表示機能付きモバイルバッテリー(10000mAh/22.5W) ブラック
DE-C76-10000BK（エレコム）
6位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト
A1653N21（Anker）
7位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
8位 Power Bank (20000mAh 30W) ブラック
A1384N11（Anker）
9位 乾電池式モバイルバッテリー
BH-BZ40K（パナソニック）
10位 残量表示機能付きモバイルバッテリー(10000mAh/22.5W) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C76-10000WF（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
